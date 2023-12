Meubles transformables Petite table deviendra grande

Des tables qui s’allongent ou se rétrécissent selon le nombre d’invités. Des meubles sur lesquels on peut aussi bien manger que travailler. Des divans dont la disposition se modifie en un claquement de doigts. L’offre de meubles transformables sur le marché est variée et ne cesse d’augmenter, dans un monde où on vit dans de plus en plus petit.