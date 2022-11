Stylisme, mobilier et accessoires MUST

À la fois meuble et accessoire, le pouf gagne la première place en matière de polyvalence. Tantôt repose-pieds, bout de canapé, table à café ou de chevet et siège d’appoint, il nous rend service en toute occasion et passe en un tournemain d’une pièce à l’autre. De plus, il sert d’objet tendance. Émilie Corbeil, directrice des produits MUST, offre ses suggestions d’aménagement.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve Collaboration spéciale

Sous toutes les formes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pouf carré en laine gris Gala (à gauche), 40 cm, 199 $ ; pouf Kuta en fibres naturelles (au fond à gauche), 46 cm, 199 $ ; petit pouf Neige (au premier plan), 44 cm x 36 cm, 189 $ ; pouf Blur (avec petites pattes noires), 42 cm x 50 cm, 169 $ ; pouf tressé en laine beige Bohemian (lampe dessus), 48 cm x 51 cm, 529 $ ; tabouret en bois Ripple (vase dessus), 30 cm x 51 cm, 409 $, le tout chez MUST

PHOTO FOURNIE PAR MAISON CORBEIL Pouf en velours pincé d’un bouton au centre, 94 cm x 42 cm, à partir de 639 $, Torus de Maison Corbeil 1 /2



Tout rond, cylindrique, carré, ovale, rectangulaire, en sablier, charnu ou élancé, le pouf se décline sous de nombreuses formes et dimensions pour s’adapter aux besoins de chacun. Sa base peut être sur pieds dans un esprit tabouret ou au ras du sol, et il en existe dans de nombreux styles.

Jambes au repos

PHOTO FOURNIE PAR MARIE DOODLEY Pouf ovale en polyester orné de deux ganses en cuir, plusieurs choix de couleurs, 91 cm x 45,72 cm x 40,64 cm, fabriqué au Québec, 290 $, Heidi de Marie Doodley

La première fonction du pouf à laquelle on pense est sans doute celle de repose-pieds, qui maximise le confort quand on s’assoit au salon ou dans un coin détente. On le choisit à bonne hauteur par rapport au canapé ou au fauteuil pour que les jambes ne soient ni trop hautes ni trop basses.

Table d’appoint

PHOTO FOURNIE PAR STRUCTUBE Pouf en cuir, plusieurs choix de couleurs, 76 cm x 46 cm x 64 cm, 469 $, Kinsey de Structube

PHOTO FOURNIE PAR BOUCLAIR Pouf en tricot bouclé blanc cassé, 60 cm x 35 cm, 199 $, Bouclair 1 /2



Certains poufs équipés d’un dessus plat en tissu, en cuir ou dans un matériau dur comme le bois peuvent faire office de table d’appoint ou de table à café, en fonction de leur forme et de leurs dimensions. On peut aussi simplement y mettre un plateau afin de s’assurer d’avoir une surface stable et plane pour y poser une lampe, un vase ou de la vaisselle, par exemple.

Banc pratique

PHOTO FOURNIE PAR OYOY Poufs en coton ornés d’une poignée en cuir, 40 cm x 35 cm et 65 cm x 38 cm, respectivement 210 $ et 340 $, Grid d’OYOY

Comme il est dénué de dossier, un petit pouf prend moins de place qu’une chaise. Il se glisse donc facilement sous une table ou un comptoir, ce qui s’avère bien pratique notamment dans une chambre ou une salle de bains pour se préparer le matin devant le miroir. Il maximise aussi le confort dans l’entrée puisqu’on peut s’asseoir quand on doit mettre ou enlever ses chaussures. Facile à manipuler, il sert également de siège supplémentaire au salon lorsque l’on manque de places assises pour les convives.

Créateur d’ambiance

PHOTO FOURNIE PAR STRUCTUBE Pouf en velours, plusieurs choix de couleurs, 40 cm x 40 cm, 99 $, Keira de Structube

Grâce à son petit côté cosy, le pouf ajoute une touche douillette et invitante à n’importe quel décor. À l’aube de l’hiver, les modèles en lainage, en fausse fourrure ou en velours rendent l’atmosphère chaleureuse au même titre qu’un jeté. Ce qui est agréable avec ce meuble-accessoire, c’est qu’on peut le passer d’une pièce à l’autre selon les besoins et les envies du moment.

Accent tendance

PHOTO FOURNIE PAR LIVØM Pouf en jacinthe d’eau, 39,37 cm x 40,64 cm, 165 $, LIVØM

Le pouf permet d’intégrer la tendance dans son intérieur, car il va détourner les yeux des autres éléments de la pièce, comme le font les accessoires. Par exemple, un modèle en corde ou en bois donnera un look naturel, doux et décontracté, tandis qu’un autre d’une couleur éclatante, en velours capitonné ou sur pattes dorées créera un effet raffiné.