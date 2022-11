L’automne nous offre une nouvelle perspective sur nos intérieurs et plus d’occasions d’observer nos murs en nous interrogeant sur leur avenir. Justement, les grandes marques de peinture se pointent avec leur sélection de couleurs de l’année 2023 et un matériel à propos pour méditer sur la question.

Isabelle Morin La Presse

La salle de bain aurait-elle besoin d’une mise à jour ? À moins que ce ne soit le salon qui réclame des nuances plus actuelles… Revisiter l’environnement dans lequel on passera les prochains mois au chaud n’est certainement pas une mauvaise idée, après tout… « Chaleur » est d’ailleurs un mot souvent évoqué pour décrire cette palette 2023 qui nous offre de redécouvrir des teintes réconfortantes, des nuances apaisantes et des classiques extraits de la nature.

Les tendances en design sont l’écho des mouvements actuels, analyse l’entreprise Dulux, qui souligne certaines considérations marquantes de la dernière décennie, dont un élan vers « ce qui compte vraiment », c’est-à-dire notre relation à la planète, notre bien-être et nos interactions avec les autres. Il s’agit de jeter un coup d’œil aux éléments et d’observer ce qui en ressort comme nuances pour saisir l’air du temps et comment il se transpose dans les décors.

Des beautés du monde naturel émanent des bleus aérien ou aquatique, des teintes minérales, du vert feuillage, des bruns riches et des ocres chauds. La stabilité et l’harmonie s’incarnent dans du bleu nuit et des pastels laiteux, tandis que des violets doux et grisonnés affichent une volonté de connectivité.

La palette de 2023 puise son inspiration aux mêmes endroits que celles des dernières années, mais elle est dynamisée par des nuances optimistes et énergisantes qui invitent à se tourner vers l’extérieur et vers l’avenir.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SHERWIN WILLIAMS Toile rouge (SW-0006), un chocolat imprégné de tons violets issu de la palette 2023 de Sherwin Williams

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BENJAMIN MOORE Nouvel âge (1444), le violet clair grisonné de Benjamin Moore 1 /2



Une bouffée d’air

PPG, qui produit Dulux, Beautitone et Sico, arrête son choix sur du bleu sarcelle qui marie des tons d’eau vivifiants de bleu au côté calmant du vert. Lierre grimpant (DLX1148 -6) chez Dulux et Eau de fonte (6156-63) chez Sico invitent à la sérénité et l’équilibre. Ils s’arriment à des tons marins, rocheux, minéraux et terreux avec des couleurs riches comme Cuir géorgien (DLX1200-5) et Vieux bois (DLX1077-4) chez Dulux ; Lave ancienne (6208-73), Forêt boréale (6167-83), Tabac brun (6189-52) et Faux cuir (6068-83) chez Sico.

PHOTO ARTJAFARA, FOURNIE PAR SICO Eau de fonte (6156-63), chez Sico

Des valeurs sûres

Les tons neutres occupent une place incontournable dans les intérieurs. C’est sur une couleur fiable et intemporelle comme Toile vierge (DC-003) que Behr jette son dévolu. Son blanc crémeux teinté de gris — ni trop chaud ni trop froid — a l’effet d’un bon vieux tricot molletonné sur un décor. Toile de lin est un canevas qui laisse place à la créativité et s’arrime à une panoplie de couleurs, mais il est « sur son X » agencé au bois chaud, à la pierre, à des tons de rose assombris, de rouge framboise, de beige ombragé et de brun clair.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BEHR Toile vierge (DC-003) de Behr

Un éclat assumé

Benjamin Moore pousse l’audace un peu plus loin que ses concurrents avec une teinte affirmée. Son rouge orangé dynamise les tons neutres et insuffle une gaieté dans une palette dominée par des tons de nature. Tourbillon de framboises (2008-30) est une incitation à ramener la couleur dans son espace de vie et à sortir de sa zone de confort. Elle est soutenue par des couleurs saturées de vert, de bleu profond, d’épices et de charbon qui donnent du caractère au décor, notamment Wengé (AF-180), Cannelle (2174-20) et Bleu Nuit étoilée 2067-20.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BENJAMIN MOORE Tourbillon de framboises (2008-30) de Benjamin Moore

Des tons cocons

À mi-chemin entre le rose et le beige crémeux, Redend Point (SW 9081), de Sherwin Williams, est une couleur intrigante qui nous fait sentir instantanément à la maison. Inspirée par l’artisanat, elle est une invitation à poser un regard empathique et chaleureux sur le monde. Sa nuance enveloppante se marie à des couleurs de terre et d’argile comme Foothills (SW-7514) ou Toile rouge (SW-0006).

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SHERWIN WILLIAMS Redend Point (SW 9081), de Sherwin Williams

Un peu d’horizons

Les peintures Valspar seront disponibles dans l’ensemble des magasins Réno-Dépôt dès le mois de décembre avec des teintes qui invitent au bien-être, à la flexibilité et à la joie de vivre. Les tendances des entreprises de peinture se déclinent en un éventail de propositions. Valspar se garde toutefois d’en choisir une et propose douze teintes inspirées de la nature, parmi lesquelles des nuances adoucies de bleu, de vert et d’argile, des pastels crémeux (dont un Violet doux 4002-3A), un vert chaud (Flora 5004-2C) et un bleu nuit profond (Pont Everglade 5011-3).