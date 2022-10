Le Vieux-Montréal renaît après deux années difficiles sous le signe de la pandémie. Les arches de fleurs qui enjolivent les devantures de certains commerces semblent représenter un symbole de cette renaissance. Deux de ces installations, devant les restaurants LOV et Bloom sushi, sont signées Bonsoir fleurs. Nous avons parlé au tandem derrière ces créations florales.

Habituées des bouquets de fleurs pour les mariages et autres objets floraux délicats, Stéphanie Proulx Michaud et Emmanuelle Castilloux-Gaboury ont vraiment dû sortir de leur zone de confort pour réaliser ces arches de restaurants. Par exemple, elles ont eu à louer un échafaudage pour mener à bien leur projet, ce qui était une première pour elles. « Il a fallu qu’on trouve une place qui loue des gros outils de construction. Et nous, à la base, on aime toucher aux fleurs ! », lance en riant Emmanuelle Castilloux-Gabour.

Un impact

Mais commençons par le commencement. C’est Jacinthe Piotte, designer des restaurants LOV, rue McGill, et Bloom sushi, rue Saint-Paul Ouest, qui leur a confié le mandat, souhaitant amener un vent de fraîcheur aux arches déjà existantes. Réalisées au cours de l’été, ces arches florales devraient durer six bons mois. L’idée étant d’en avoir deux par année, une plus estivale et une autre conçue pour la saison hivernale.

« Pour le décor estival, c’est vraiment blanc, flash, hyper joli », avance Stéphanie Proulx Michaud, en précisant que malheureusement, la quantité de poussière en ville amenuise rapidement l’éclat des fleurs.

On voulait vraiment y aller pour que ça paraisse, pour qu’il y ait un impact quand on se promène dans la rue. Stéphanie Proulx Michaud, cofondatrice de Bonsoir fleurs

L’art, jamais très loin

« On a toutes deux fait des études en arts, donc on dirait que c’est par là qu’on entame notre processus créatif », souligne Stéphanie Proulx Michaud. De ce fait, leurs créations s’apparentent pour elles à des sculptures. « Quand on fait une structure comme ça, on s’approche d’une composition artistique, ajoute Emmanuelle Castilloux-Gaboury. On comprend les masses de couleurs, la disposition des choses, on travaille beaucoup avec les textures, la forme. »

Malgré les difficultés qui se dressent sur leur parcours dans de tels projets, le résultat s’avère extrêmement gratifiant, estiment-elles. Les filles aspirent donc à en faire d’autres. Pour celles-ci, elles ont eu la chance que la mécanique soit déjà installée. Alors que si elles commencent de zéro, elles devront se familiariser avec d’encore plus gros outils de construction. Mais fortes de leur expérience, elles sont, plus que jamais, prêtes à relever le défi !