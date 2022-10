Trop cher, trop impersonnel, trop commun : c’est le constat que font bien des gens au moment d’habiller leurs murs. Entre les reproductions vendues chez les géants de la déco et les œuvres d’art exclusives, il y a heureusement un compromis : des créations d’ici à prix accessible.

Isabelle Morin La Presse

En emménageant avec sa douce dans sa première maison, Mathieu Hoste s’est mis à la recherche de créations pour habiller ses murs.

« Comme tout le monde, on s’inspirait de ce qu’on voyait sur Pinterest ou Instagram, mais dans les boutiques et les grands magasins, on trouvait les mêmes choses qui étaient accrochées dans le salon de mes parents et qu’on voit un peu partout dans le monde, beaucoup de photographies et de monuments d’ailleurs. Nous, on cherchait vraiment des œuvres d’artistes qui reflétaient les tendances actuelles. »

Mathieu Hoste songe à combler ce vide. Il fait son plan d’affaires, s’achète une imprimante de cinq pieds de large et consacre ses temps libres à son nouveau projet d’impression sur toile dans son sous-sol, hypothéquant du même coup la moitié de son domicile. Quand il perd son emploi un an plus tard, en début de pandémie, c’est à temps plein qu’il s’investit dans sa quête des toiles idéales : signées par des artistes d’ici, assemblées à la main dans des cadres de tilleul du Québec, renouvelées régulièrement pour garantir une certaine exclusivité et vendues à prix abordables.

Mathieu Hoste n’est jamais retourné au travail.

L’accès à une bourse, un passage à l’émission Dans l’œil du dragon et des ententes avec de grands acteurs comme Simons, Ameublements Tanguay et Must permettent à sa jeune entreprise de Sainte-Anne-des-Plaines de passer à la vitesse supérieure.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Impression sur toile chez Oleka Canvas

Depuis sa création, Oleka Canvas a expédié plus de 17 000 œuvres essentiellement au Québec. Elle vise l’Amérique du Nord et l’Europe dans un horizon de cinq ans.

Créer pour répondre à la demande

Conduit de l’autre côté de globe par amour, le Suédois Erik Rydingsvärd s’est heurté au même obstacle après avoir rénové sa maison et s’être retrouvé avec un budget limité pour décorer son domicile. Les boutiques de décoration murale, nombreuses en Europe et au pays du géant de la déco, brillaient par leur absence au Québec. Il démarre Opposite Wall, qui fabrique ses affiches dans le quartier Mile-Ex, à Montréal. Son catalogue compte 3000 créations qui englobent la photographie, la peinture d’art, la typographie et l’illustration.

La directrice de création de ce studio de décor et de design, Rafaelle Chartrand, chapeaute à l’interne trois artistes qui génèrent 85 % de la production d’Opposite Wall. D’autres artistes s’ajoutent à la pige selon les besoins et les tendances du moment.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Rafaelle Chartrand, directrice de création chez Opposite Wall

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Artiste modifiant les teintes d’une création chez Opposite Wall 1 /2



Chaque mois, les créatrices se plongent dans un nouvel univers pour générer des créations uniques dans une gamme de styles variés.

« La prochaine collection du studio sera faite d’images abstraites, révèle Rafaelle Chartrand. J’explique ma vision aux artistes et leur indique les médiums que je veux voir — que ce soit de l’aquarelle, du collage, du plâtre — et la palette de couleurs choisie. » Les créations sont ensuite numérisées. La direction donnée aux collections s’inspire des tendances actuelles ou à venir, relevées sur des sites comme Pinterest, Behance et les boutiques des concurrents européens.

Pour des sujets plus précis, on regarde ce que les gens veulent. Le mot « Matisse », par exemple, est sorti souvent dans les moteurs de recherche. On a donc fait une collection pour répondre à cet intérêt. Rafaelle Chartrand, directrice de création chez Opposite Wall

Chaque mois, Opposite Wall lance ainsi une vingtaine de nouvelles affiches. Régulièrement, certaines œuvres sont remises à jour dans de nouvelles teintes pour s’arrimer aux couleurs en vogue.

Quand la souris remplace le pinceau

La majorité des œuvres de ces deux entreprises sont créées à l’ordinateur ou retravaillées numériquement. « Ça permet d’imprimer de très grands formats en conservant une qualité parfaite. Les œuvres sont également facilement personnalisables, précise Mathieu Hoste. Un client veut du vert plutôt que du mauve ? On retravaille l’image. » L’entreprise manufacture à la pièce, à l’instar de ses concurrents d’ici, ce qui lui permet de s’ajuster à la demande, de personnaliser son offre, de limiter les pertes et son empreinte écologique du même coup.

PHOTO FOURNIE PAR TOFFIE Anne-Sophie Perreault, alias Toffie Affichiste

Graphiste depuis 20 ans, Anne-Sophie Perreault, alias Toffie, a commencé à créer des affiches à son compte il y a six ans, comme exécutoire et faute d’en trouver à son goût. Elle est aujourd’hui représentée par Oleka Canvas, Opposite Wall et une boutique au Brésil qui lui offrent une visibilité et s’occupent de gérer la production et l’expédition de ses créations, en échange de redevances sur les ventes. Elle crée sans démarche précise, dit-elle, mais puise une bonne partie de son inspiration dans le mid century et prend des commandes spéciales à l’occasion. « Souvent, les gens m’envoient des photos des pièces à décorer et je pars de ça pour créer en collaboration avec le client. »

Faire rayonner les artistes d’ici

L’exclusivité des œuvres offertes dans les boutiques de décorations murales qui émergent au Québec varie de l’une à l’autre.

La maison d’édition Paperole renouvelle son catalogue deux fois par année avec de nouveaux artistes, essentiellement locaux. Son catalogue comprend certaines créations en édition limitée, numérotées et signées. Quelques originaux aussi. C’est le cas aussi pour la galerie-boutique Bref, qui fait évoluer sa sélection d’art mural chaque mois grâce à ses thématiques. « À la base, Bref a vu le jour parce qu’on avait beaucoup d’amis illustrateurs qui avaient du mal à présenter ce qu’ils faisaient et ce qu’ils étaient », indique l’une des deux fondatrices, Cynthia Moreau. « On a voulu faire connaître leur travail. »

C’est aussi pour s’assurer que les artistes aient accès à de bonnes conditions de travail et puissent faire rayonner leurs créations que l’agente d’illustrateurs Élisabeth Pelletier a racheté la galerie d’art en ligne Sur ton mur. Les giclées d’art qu’elle propose, d’une qualité muséale qui les distingue de l’affiche, permettent aux créations de vivre au moins 100 ans. « On considère que nos reproductions sont des œuvres d’art à part entière et encore plus pour les éditions limitées », note la directrice qui compte entre autres Rogé, Cathon, Michel Rabagliati et Élise Gravel dans son giron.

Qui se retrouve face à un mur au moment de décorer son logis a manifestement de moins en moins d’arguments au Québec pour ne pas savoir le garnir. « Sans être des œuvres d’art uniques, pointe Mathieu Hoste en référence à ses toiles, ce sont des créations d’ici fabriquées par des artisans d’ici… qu’on risque assurément moins de retrouver ailleurs que le fameux pont d’IKEA ! »

Sept firmes à découvrir

Art Mural

IMAGE FOURNIE PAR ART MURAL Nos corps par Marie-Ève Richard

PHOTO FOURNIE PAR ART MURAL Système d’accrochage d’Art Mural

PHOTO FOURNIE PAR ART MURAL Cecile par Stéfannie Larichelière 1 /3





Quand la pandémie a sévi, Présentation Design a dû réorienter son entreprise de conception, de fabrication et d’installation de stands d’exposition. « Dans l’objectif de diversifier nos activités, mais surtout de nourrir notre soif de créativité, nous avons décidé de créer Art Mural », explique sa directrice des ventes, Laurence Lefebvre. Les toiles d’artistes d’ici ou d’ailleurs, vendues en éditions limitées, sont imprimées sur tissu, par sublimation et en haute résolution chez un partenaire à Montréal. Le client peut aussi télécharger ses propres images sur le site.

Bref

IMAGE TIRÉE DU SITE DE BREF Farandole par Cécile Gariépy

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BREF Stade olympique 76 par Henri Julien chez Bref

PHOTO TIRÉE DU SITE DE BREF Emblème du détour par Mélissa Primeau, œuvre unique 1 /3





La galerie-boutique a d’abord vu le jour dans le Mile End avant d’ouvrir son espace virtuel. Son concept est basé sur des thématiques autour desquelles gravitent différents types de créations. La plus récente collection fait vivre les jours de pluie dans l’art visuel, la déco, des objets plus pratiques et certains ludiques. Bref collabore avec une cinquantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs qui gèrent chacun l’impression de leurs œuvres qui sont à prendre telles quelles. Des options d’encadrement sont offertes à ceux qui souhaitent du clés en main.

Sur ton mur

PHOTO FOURNIE PAR SUR TON MUR Créations de Marie-Eve Turgeon

La galerie web, cofondée en 2013 par l’illustratrice Élise Gravel et reprise par l’agente d’illustrateurs Elisabeth Pelletier, représente plus de 20 artistes. Sur ton mur gère toutes les étapes du processus, de l’impression à l’encadrement réalisé à Montréal par un artisan qui travaille le bois et y ajoute une touche personnelle avec une insertion de bois contrasté aux coins. Pour les Fêtes, certaines œuvres seront aussi offertes sur toiles.

Paperole

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PAPEROLE Foule romaine par Alice Picard

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PAPEROLE Rien ne nous arrêtera par Jéraume chez Paperole

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PAPEROLE Habiter par Hamie Robitaille 1 /3





Paperole est une maison d’édition ainsi qu’une boutique/galerie qui se consacre à la promotion de l’illustration contemporaine et de l’art graphique. Le travail des artistes y est représenté sur différents supports : jeux de cartes, papeterie, affiches, vêtements et accessoires pour tous. Paperole propose quelques originaux, principalement des croquis. L’encadrement, fabriqué au Québec en bois et avec vitre — et non du plexiglas — est proposé en trois choix de couleurs.

Toffie

PHOTO FOURNIE PAR TOFFIE Création d’inspiration mid century

PHOTO FOURNIE PAR TOFFIE Collage par Toffie 1 /2



Anne-Sophie Perreault, alias Toffie Affichiste, est notamment représentée par Opposite Wall, où elle a lancé une collection spéciale cette semaine. Elle gère également sa propre plateforme où il est possible, sur demande, d’obtenir des commandes plus personnalisées.

Opposite Wall

PHOTO EXTRAITE DU SITE D’OPPOSITE WALL Josef chez Opposite Wall

La boutique propose plus de 3000 créations différentes, imprimées à la pièce : photographies, peintures, typographies ou illustrations, ainsi que des papiers peints maison et des accessoires de décoration murale. Le site présente différentes galeries murales préconçues pour ceux qui seraient en panne d’inspiration et un service d’encadrement pour du clés en main. L’organisme One Tree Planted reçoit 1 % des ventes pour reboiser au Canada.

Oleka Canvas

PHOTO TIRÉE DU SITE D’OLEKA CANVAS Toile présentée sur Oleka Canvas

La boutique d’art mural Oleka Canvas se distingue par ses impressions sur toile d’artistes locaux. Elle utilise une encre à base d’eau qui, une fois cuite, fusionne avec le matériel. Ce procédé assure la durabilité du produit et le rend moins susceptible de pâlir ou de s’écailler, souligne le fondateur de l’entreprise, Mathieu Hoste. L’encadrement comme l’impression sont réalisés dans les Laurentides. Un arbre est planté pour chaque toile vendue.