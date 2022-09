Téhéran

Le tapis tissé à la main fait sa révolution

(Téhéran) Le tapis iranien fait main, un art millénaire, connaît une petite révolution : face à une compétition internationale de plus en plus rude, les œuvres traditionnelles aux motifs floraux sont délaissées au profit de créations aux figures géométriques modernes, plus petites, et surtout moins onéreuses.