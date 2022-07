La robinetterie noire est de plus en plus courante dans les salles de bains. Mais la toilette, elle, garde toujours sa blancheur… ou presque. De plus en plus, certains osent la cuvette noire, dont Mara Vezeau, qui a fait ce choix audacieux pour les rénovations de sa salle de bains.

Sophie Ouimet La Presse

Dans la maison de Beaconsfield où elle vit avec sa famille, il était bien temps de remplacer la salle de bains d’origine, qui datait des années 1960. « Elle était vraiment mûre pour un petit renouveau », explique Mara Vezeau, jointe au téléphone.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Mara Vezeau vit dans sa maison de Beaconsfield avec sa famille depuis trois ans et demi. Après avoir rénové la cuisine à leur arrivée, c’était maintenant le tour de la salle de bains.

L’idée était de créer une ambiance feutrée, presque comme à l’hôtel, dans cette salle de bains attenante à la chambre principale. « On a deux enfants, donc le soir, quand on prend notre douche, c’est notre moment pour relaxer ! lance-t-elle. On trouvait aussi que la toilette noire se mélangeait mieux avec la pierre qu’on avait choisie pour le mur et le plancher. »

L’appareil est suspendu au mur, notamment pour gagner de l’espace, et possède un fini mat, ce qui facilite l’entretien. Elle s’est procuré la toilette chez Vague & Vogue, et a dû se rabattre sur l’exemplaire qui était sur le plancher pour éviter des délais de livraison.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Ce n’est pas une grande pièce, donc l’aspect suspendu vient ajouter un peu de légèreté », estime Mara Vezeau.

Mara et sa famille ne seront sûrement pas les seuls à arrêter leur choix sur la toilette noire, puisqu’elle fait bel et bien une réapparition, confirme Karine Matte, styliste d’intérieur et fondatrice de Matte & Glossy. « La toilette noire, la dernière fois qu’on l’a vue, c’est dans les années 1990, affirme-t-elle. Et évidemment, dans les années 1950, il y a eu une explosion de sanitaires de couleur : le vert menthe, le bleu pâle, le rose pâle, le jaune pâle… », énumère celle qui est aussi experte en couleur.

Mais depuis ce temps, on a vu le blanc et rien d’autre, du moins ici.

Au Québec, on s’accroche vraiment aux sanitaires blancs. Parce que c’est la couleur de la propreté, de la pureté, et évidemment, ça fait « propre ». Karine Matte, styliste d’intérieur et fondatrice de Matte & Glossy

En Europe, qui a toujours une longueur d’avance sur nous, les toilettes noires sont plus répandues. Mais cela fait tranquillement son chemin de l’autre côté de l’Atlantique, croit aussi Sophia G. Brancoli, designer d’intérieur et fondatrice de La brancoli design. « Effectivement, c’est une tendance qui revient, dit-elle. Ça offre une belle flexibilité sur le plan du design, et le noir nous propose des avenues différentes pour l’agencement des couleurs. »

Mate et suspendue

Pour être un geste de design réussi, l’intégration de la toilette noire doit se faire dans les règles de l’art, précise toutefois Karine Matte. « Je pense que la toilette noire a sa place, mais avec un fini mat », tranche-t-elle.

En effet, le fini lustré nous transporte plutôt dans les années 1990. Et comme toute bonne tendance qui revient, elle doit être réinterprétée… et remise au goût du jour.

Aussi, pour garder le look épuré, la styliste suggère d’opter pour le modèle mural, comme l’a fait Mara Vezeau. « C’est très répandu en Europe, à cause du manque de place. Donc une manière de condenser l’espace le plus possible, c’est d’avoir une cuve suspendue. » Pratique, donc, mais aussi élégant. « D’aller chercher les sanitaires noirs, ça amène vraiment quelque chose de très classique », note Karine Matte.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans la maison Atelier C d’Eastman, dessinée par Nicholas Francœur, on a aussi opté pour la toilette murale noire. Celle-ci est de marque Kohler.

Salle d’eau ou salle de bains ?

Bien qu’on puisse retrouver la cuvette noire dans toutes les salles de bains, Sophia G. Brancoli suggère de commencer par la salle d’eau, surtout si l’on est un peu hésitant face à ce choix. « Une salle d’eau est souvent l’espace où on peut s’éclater un peu plus, et où on va moins régulièrement que dans une salle de bains complète. »

Pour l’agencement, quelques choix s’offrent à nous, croit Karine Matte. On peut y aller avec un décor très sobre, comme chez Mara Vezeau, ou sinon créer un ensemble noir et blanc, un peu à la new-yorkaise. Autre option ? « Dans une salle d’eau, j’y mettrais un papier peint extrêmement dramatique, prune, par exemple », suggère Karine Matte, qui trahit ici son amour pour la couleur !