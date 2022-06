Théâtre de nos actions et émotions, le décor d’une nouvelle maison mérite une attention particulière dès les premiers mois. Quelques objets ou effets choisis avec soin permettent d’embellir le quotidien, et de créer une atmosphère en un tournemain. Voici cinq idées à garder à l’esprit pour un intérieur accueillant.

Sur le tapis

Sans doute le manque d’horizons nouveaux dû à deux années de pandémie n’y est-il pas étranger, les architectes et designers perçoivent de plus en plus nos maisons comme des paysages intérieurs. Dans cette logique, les sols sont donc investis comme autant de champs des possibles grâce à des tapis qui correspondent aux aspirations de chacun. Ici, une vaste étendue écrue au relief sinueux comme le sable, là un rectangle comme une mosaïque romaine ou encore une parcelle graphique comme une toile de musée. Les avantages de cet achat ? Une impression de confort et d’intimité immédiate, la possibilité de créer des aires distinctes dans une même pièce, un apport de lumière, de couleur et de style, ainsi que, parfois, l’évocation d’un ailleurs rêvé. Les modèles « Monster » en laine aux imprimés inspirés des formes de la nature, de l’artiste suédoise Siri Carlén, chez Hem, en sont l’illustration parfaite.

Table d’hôtes

La salle à manger avec une table, six chaises et un buffet coordonnés fait partie des références du passé. L’ameublement d’aujourd’hui privilégie une liberté d’usage. Signe des temps, pour son introduction des produits danois Frama sur le marché québécois, l’enseigne montréalaise École de pensée a récemment mis en scène une grande table de ferme en chêne encadrée d’assises disparates dans une résidence prestigieuse rénovée par le jeune designer Mitchell Sweibel. Miser sur une grande table pouvant servir de point de rassemblement pour les repas en famille ou entre amis, les lectures, les bricolages, les jeux, mais aussi de bureau où l’on peut travailler entouré de fleurs, est un investissement que vous ne regretterez pas. Des chaises, des tabourets ou des bancs récupérés de-ci de-là pourront être remplacés au gré de vos coups de cœur et possibilités.

Orange pressé

L’astuce est bien connue des stylistes : pour donner un nouveau style à un salon ou à une chambre un peu fade, rien de mieux que des coussins ou des jetés. Si votre budget est trop juste pour acquérir un meuble, mais que vous rêvez de nouveauté, ouvrez l’œil sur ce qui s’offre à vous en boutique. C’est le moment ou jamais de céder à la mode de l’orange qui pourra s’harmoniser avec des objets venus des années 1970 et réveiller votre déco. Ainsi vêtu, votre vieux canapé aura tout de suite meilleure mine. Et si vous avez la chance d’avoir hérité d’une courtepointe de votre grand-mère, installez-la bien en évidence sur un lit ou sur un fauteuil. Cela fait quelques années déjà que ces trésors du passé inspirent les créateurs au point que certains d’entre eux ont fait de ces textiles anciens assemblés avec art le motif de nouvelles pièces telles que du linge de lit.

Chaise sculpturale

Dans son nouveau livre How to Live with Objects, le média de référence américain en matière de design Sight Unseen encourage une autre approche de l’aménagement, une sorte d’antidécoration où l’on veillerait à s’entourer de choses que l’on aime plutôt qu’à peaufiner un style ou chercher à s’inscrire dans une tendance. Vous avez craqué pour une chaise de designer, neuve ou vintage, mais ne pouvez pas vous permettre de vous en offrir plusieurs pour votre salle à manger ? Achetez-en une seule, que vous mettrez bien en évidence dans votre séjour, un peu comme une sculpture. Même peu meublé, votre nouvel intérieur aura ainsi très vite une âme. L’occasion est peut-être venue d’accueillir chez vous une création d’un talent d’ici comme Vaste, Appareil Atelier, Found ou encore Alphabet.

Pointe de vanille

Longtemps mal aimé, le jaune dans sa nuance vanillée fait son grand retour dans nos maisons. En touches subtiles sur des tasses, des draps, les portes d’une armoire ou en nappage généreux sur les murs (et parfois les plafonds) d’une cuisine, il illumine et réchauffe la pièce. La nostalgie, la gourmandise et l’exotisme qu’il évoque vous apporteront un peu de ce réconfort dont nous avons parfois tant besoin, surtout l’hiver venu. Parfait associé à des fibres naturelles comme de l’osier ou des matières plus nobles comme le bois, le marbre et le laiton, il peut faire un arrière-plan intéressant pour des livres d’enfant, des œuvres d’art ou des lampes élégantes. On calmera alors le jeu en le mariant à des teintes peu saturées (blanc, beige, marron…).