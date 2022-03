Quand les livres s’emparent du décor

La lecture n’a jamais été aussi en vogue que par les temps qui courent, alors que son chez-soi est devenu un refuge où s’évader par les livres. Mais des bouquins qui s’accumulent et qu’on ne sait plus où ranger, ça nuit rapidement à l’harmonie d’une pièce — et même d’une maison au complet. Trucs et conseils pour mettre ses livres en valeur.