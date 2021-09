Une nouvelle gamme d’accessoires d’intérieur s’invite chez Maison Tess avec Art de vivre, une collection qui porte cette parfaite imperfection qui fait le charme de la marque montréalaise.

Isabelle Morin La Presse

« La beauté est dans le désordre », clame Maison Tess. Une beauté élégante et décontractée où le confort s’exprime à travers des teintes et des matières naturelles, jamais empesées.

PHOTO FOURNIE PAR MAISON TESS Bougie d’ambiance et vase texturé Alma en terre cuite (45 $ et 85 $)

PHOTO FOURNIE PAR MAISON TESS Les vases Harlow et Paloma (85 $ chacun)

PHOTO FOURNIE PAR MAISON TESS Parfums d’ambiance Art de vivre (30 $ chacun)

PHOTO FOURNIE PAR MAISON TESS Linge de table en coton et lin, de Maison Tess 1 /4







Art de vivre s’arrime à cet esprit avec des vases, une eau de linge et des bougies aux parfums apaisants (eucalyptus et fleurs d’oranger, jasmin, figue et lin). L’espace repas n’est pas en reste avec des linges de table fabriqués en coton et lin bruts, dans les mêmes teintes de terre et de lin que la literie vedette.