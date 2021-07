Les tables basses et les tables d’appoint de la société Sobro intègrent un tiroir réfrigérant thermoélectrique qui garde au frais des boissons alcoolisées ou non.

Pour la maison, il n’y a jamais trop de sources d’inspiration. Voici quelques idées aussi faciles à aimer qu’à adopter.

Danielle Bonneau La Presse

Les mordus de sport, qui ne veulent rater aucun moment clé dans les parties que disputent leurs équipes préférées, n’ont plus besoin de se lever pour se désaltérer. Les tables basses et les tables d’appoint intelligentes de la société Sobro intègrent un tiroir réfrigérant thermoélectrique, qui garde au frais des boissons alcoolisées ou non.

Sont inclus en prime : des ampoules à DEL à l’avant et à l’arrière, deux ports de chargement USB et un tapis de chargement sans fil permettant de charger deux téléphones en même temps. La commodité a un prix. Offerte en noir ou en blanc, chez Best Buy et Leon’s, la table d’appoint intelligente coûte 1000 $. La table basse, en noir ou en blanc, se vend 1700 $.