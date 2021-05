Après 20 années consacrées à la création vestimentaire pour femmes d’affaires, la designer montréalaise Iris Setlakwe lance un nouveau volet d’accessoires pour la maison qui englobe des coussins et des nappes en lin, en laine tricotée à la main et en cuir ou faux cuir.

Isabelle Morin

La Presse

À l’instar de la collection de vêtements Iris Setlakwe et I By Iris, la collection Maison est entièrement fabriquée à Montréal, une valeur bien ancrée dans l’ADN de l’entreprise, tient à souligner la designer qui distribue ses produits au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. C’est d’ailleurs afin de faire travailler les « petites mains » montréalaises et l’ensemble de son équipe qu’Iris Setlakwe lance cette collection ce printemps, réalisant du même coup un vieux rêve.

Collection Maison d’Iris Setlakwe PHOTO JIMMY HAMELIN, FOURNIE PAR IRIS SETLAKWE Les coussins sont à l’honneur dans la collection Maison d’Iris Setlakwe.

PHOTO JIMMY HAMELIN, FOURNIE PAR IRIS SETLAKWE Avec cette collection pour la maison, Iris Setlakwe réalise un vieux rêve.

PHOTO JIMMY HAMELIN, FOURNIE PAR IRIS SETLAKWE La collection joue avec les tons cognac, cannelle et bleu marine.

PHOTO JIMMY HAMELIN, FOURNIE PAR IRIS SETLAKWE Des nappes en lin, pour une jolie tablée

PHOTO JIMMY HAMELIN, FOURNIE PAR IRIS SETLAKWE Toute la collection est fabriquée à Montréal, une valeur chère à l’entreprise. 1 /5









« Les tailleurs sont moins vendeurs dans les circonstances entourant la pandémie, mais tout ce qui est maison a le vent dans les voiles », observe-t-elle. La collection déco est d’ailleurs appelée à se bonifier pour inclure d’autres accessoires pour la maison qui font le bonheur de celle qui les signe.

Jouant dans des tons de cognac, cannelle et bleu marine, la collection Maison se divise en deux sous-collections, Camel et Marine, qui misent sur des styles intemporels et passe-partout. Pas de surprises ici, mais des classiques, comme le nautique, qui seront ultimement accompagnés de pièces éphémères. Et surtout, la promesse d’une confection soignée avec des matériaux exclusifs de qualité.

La collection de coussins et de nappes (qui peuvent aussi être confectionnés sur mesure, à la demande) est offerte en ligne.