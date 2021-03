C’est en 2013 que Karen Quirion a fondé KQK, une marque de vêtements aux lignes minimalistes qui marie la qualité de confection et des matières avec des détails ingénieux, parfois surprenants, qui donnent toute leur personnalité à ses morceaux.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Depuis, elle a réussi à percer le marché européen et à se bâtir une clientèle ici et ailleurs. La jeune femme, qui a un atelier de confection à Thetford Mines, a une personnalité très artistique et aime explorer toutes sortes de moyens d’expression. Elle s’est notamment adonnée à la peinture, et certaines de ses créations ornent les vêtements de ses plus récentes collections. Mais son nouveau dada, ce sont les vases, qu’elle fabrique à la main et dont elle propose actuellement sur son site web une deuxième série, après le succès rencontré par la première l’automne dernier.

J’ai toujours aimé explorer les méthodes artisanales, essayer de nouvelles manipulations avec les textiles, et ma ligne est très inspirée par l’architecture, dans les coupes, par exemple. Karen Quirion

« La pandémie m’a laissé un peu de temps pour respirer, élargir mes horizons, et j’ai donc commencé à travailler avec l’argile, à créer des formes très organiques inspirées de la nature », explique-t-elle, ajoutant qu’elle est vraiment tombée amoureuse de ce nouveau moyen d’expression.

Le résultat est fort probant : à mi-chemin entre l’objet de décoration utilitaire (tous les vases sont étanches à l’eau) et l’objet sculptural, chacun des vases, des pièces uniques, peut accueillir des arrangements floraux minimalistes ou rien du tout, selon les goûts et les envies. Dans tous les cas, ces créations ajouteront certainement du caractère et une touche unique à vos pièces. Les vases en céramique sont proposés en ligne à des prix variant de 35 $ à 115 $.

> Consultez le site de KQK (en anglais)