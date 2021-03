La marque danoise Oyoy arrive au Québec et amène avec elle son style minimaliste et ludique. Ses jouets et accessoires décoratifs pour petits et grands sont en vente dans quelques boutiques dont Buk & Nola, Les Petits Voyous, Patati Patata, Le Petit Cocon, Les Ptits Mosüs, Bélanger Martin et Le Palais Bulles. Le site transactionnel de l’enseigne devrait se déployer d’ici la fin de l’année.

On ne s’en lasse pas depuis quelques années déjà. Qu’y a-t-il avec le design scandinave qui nous y fait revenir encore ?

Peut-être est-ce cette simplicité qui allège l’humeur et fait place au quotidien, ou bien cette compréhension toute naturelle des besoins nordiques. L’approche scandinave injecte de la lumière et du douillet dans nos décors, ce dont on a particulièrement soif en plein creux de l’hiver. Le hygge fait du bien !

Si cette tendance vous est passée sous le nez par le passé, on vous la résume : le hygge (prononcer hu-ga) est cet art de vivre à la danoise basé sur la recherche de bien-être et de confort. Il trouve son souffle dans les choses simples de la vie.

En décoration, il se traduit par une recherche de confort à travers des matières douillettes et authentiques comme le bois ou la laine. Il valorise aussi la connexion à la nature avec une abondance de plantes. Côté mobilier, le confort et l’aspect pratique priment. Enveloppant et sans flafla, le hygge mise sur l’essentiel et vise à nous faire passer à travers les mois d’hiver dans la bonne humeur.

Au quotidien, il implique un état d’esprit positif, réconfortant et joyeux, et des gestes qui contribuent à l’alimenter : faire des activités récréatives en famille, allumer des chandelles, diffuser des odeurs agréables dans la maison, prendre un bain chaud... Cela dit, chacun a son propre hygge, selon ce qui lui fait du bien. Quel est le vôtre ?