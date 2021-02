Depuis 1955, KitchenAid mise sur la couleur pour se frayer un chemin dans la cuisine.

Danielle Bonneau

La Presse

Ses fameux batteurs sur socle à tête inclinable de la collection Artisan se déclinent dans une trentaine de coloris, du bleu velours à la pomme verte, sans oublier, évidemment, le rouge empire. Il y a encore de la place pour de la nouveauté puisque, chaque année, une couleur originale est couronnée, l’espace de 12 mois.

En 2021, voici la couleur Miel, une nuance d’orange dorée, riche et chaleureuse. L’équipe de design chargée de déterminer la couleur de l’année a des antennes à travers le monde. Le processus s’échelonne sur 18 mois et, à l’instar de ceux et celles qui aiment essayer de nouvelles recettes, elle n’a pas peur d’expérimenter et d’essayer de nouvelles choses. Le but ? Encourager les consommateurs à exprimer leur personnalité et leur donner le goût de concocter les plats qu’ils aiment.

La couleur Lueur de Kyoto (un ton de vert, vibrant et calme à la fois), choisie en 2020, cède donc la place à la teinte Miel, qui veut apporter une touche de chaleur supplémentaire dans la cuisine. Deux produits sont offerts dans cette teinte : le batteur sur socle à tête inclinable de cinq pintes de la collection Artisan (629,99 $) et le mélangeur à vitesse variable K400 (299,99 $).

