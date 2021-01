Le grand retour du jaune

Il avait été presque banni, surutilisé dans les années 1980 et 1990 dans les décors aux accents ensoleillés de la Provence. Il est réapparu en douce dans la dorure de la robinetterie et les finis en laiton. En décembre, l’Institut des couleurs Pantone a confirmé le retour de cette couleur honnie par les uns et recherchée par les autres en braquant les projecteurs sur un jaune éclatant (13-0647 Illuminating) et un gris neutre (17-5104 Ultimate Grey), sacrés couleurs de l’année 2021.