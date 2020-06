En veillant su'l balcon

Le printemps s’éveille, le mercure grimpe, et l’envie de sortir prendre un peu d’air se fait sentir plus que jamais : à nos balcons ! Ou nos perrons… Des chaises, une petite table, quelques coussins, de gros jetés… Il n’en faut pas plus pour s’installer confortablement à l’extérieur et socialiser à distance. Voici quelques idées d’aménagement en modes D, pour débrouillardise, et L, pour local.