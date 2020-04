La couleur sera à l’honneur ce printemps. Et elle sera plus que la bienvenue !

Danielle Bonneau

La Presse

Le bleu, le rose et le mauve se mêleront au jaune et au blanc, révèle l’équipe issue des magasins IKEA au Québec, qui a décoré et meublé la nouvelle Maison Enfant Soleil, réalisée par Industries Bonneville.

« Dans la chambre principale, on a voulu être créatifs et on a osé des couleurs tropicales, indique Ève-Catherine Métras, directrice des relations avec les clients au magasin IKEA de Boucherville. Le mur du fond est celui qui attire l’attention. On a acheté une photo, l’entreprise Muralunique l’a imprimée sur mesure et a installé le papier peint. Si le mur avait simplement été bleu, l’effet n’aurait pas été le même. »

Il s’agissait ensuite d’intégrer des accents de couleurs complémentaires : deux oreillers blancs, sept coussins aux teintes assorties, un jeté rose (comme le rideau) et un jeté bleu, sur une housse de couette blanche. Un tapis de couleur neutre a été privilégié.

La Maison Enfant Soleil, meublée et décorée, devrait être tirée au sort à la mi-juillet, dans le cadre de l’Opération Enfant Soleil, qui vise à financer des centaines de projets dans les grands centres pédiatriques de la province.

> Consultez le site de la Maison Enfant Soleil