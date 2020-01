Le compost est une habitude déjà acquise ou en voie de l’être, mais vous trouvez le bac fourni par votre municipalité bien moche ? Voici des options jolies et surtout pratiques que vous pourrez laisser fièrement sur le comptoir, à portée de main pour apporter plus facilement votre contribution à l’environnement.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Grand et intelligent

Plus carré, ivoire, ce bac en plastique peut contenir jusqu’à 4 L de résidus alimentaires. La grille ventilée agit comme une barrière pour les insectes, mais réduit aussi l’humidité et les odeurs. Son allure minimaliste lui permet de se fondre dans plusieurs décors, mais des fixations donnent aussi l’option de l’installer sur le panneau intérieur d’une porte de cuisine.

Bac à compost intelligent, 4 L, Simons Maison, 30,00 $

> Consultez le site de Simons : https://www.simons.ca/fr/cuisine-et-salle-a-manger/outils-et-accessoires-de-cuisine/utilitaires-mode/le-bac-a-compost-intelligent--15906-6192490

Simple et bon marché

PHOTO FOURNIE PAR CANADIAN TIRE Bac à compost Countertop Kitchen, gris/blanc, 2,2 L

Ce contenant en toute simplicité se fondra parfaitement dans un décor épuré. Courbes discrètes, allure sobre, il a un petit look à la fois futuriste et rétro. Il charme encore davantage par son prix à moins de 15 $. Petit hic, toutefois, il ne possède pas d’aération, donc il doit être vidé régulièrement pour ne pas que les mauvaises odeurs envahissent la cuisine à chaque ouverture de couvercle.

Bac à compost Countertop Kitchen, 2,2 L, 12,99 $ chez Canadian Tire

> Consultez le site de Canadian Tire : https://www.canadiantire.ca/fr/pdp/bac-a-compost-countertop-kitchen-gris-blanc-2-2-l-1424684p.html#srp

Aéré et sec

PHOTO FOURNIE PAR ZONE MAISON Le bac Fresh Air de Full Circle

La sortie d’un sac dégoulinant vous révulse au point de remettre en question vos intentions de composter ? Ce bac de plastique recyclé est la solution. Sa configuration permet à l’air de circuler et ralentit la décomposition des déchets organiques. Ainsi, ils demeurent secs plus longtemps, idéal pour ceux qui ont tendance à laisser les déchets macérer un peu trop longtemps… D’autant plus qu’avec sa capacité de 5 L, il ne risque pas de devoir être vidé tous les jours.

Contenant à compost Fresh Air, de Full Circle, 5 L, 43,00 $ chez Zone

> Consultez le site de Zone : https://www.zonemaison.com/?error=product_invalid

Au congélo !

PHOTO FOURNIE PAR FULL CIRCLE HOME

Qu’importe le contenant, l’odeur du compost vous donne des haut-le-cœur ? Cachez votre bac au congélateur. En plus d’éliminer les odeurs, vous vous débarrassez du même coup des mouches à fruits. Ce modèle conçu par la même entreprise que le précédent — Full Circle — est fait en silicone, pour faciliter son vidage. Il est aussi muni d’un support qui permet de l’installer sur une porte d’armoire et d’y glisser les déchets en cuisinant.

Poubelle à compost Scrap Happy, de Full Circle, 2,23 L, 24,77 $ sur amazon.ca

> Consultez le site de Full Circle : https://fullcirclehome.com/collections/compost/products/scrap-happy