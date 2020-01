Noble et profonde, la couleur de l’année déterminée par Pantone peut procurer une atmosphère rafraîchissante à une pièce ou la plonger dans une ambiance mystérieuse et enveloppante. Voici huit suggestions déco pour introduire le bleu classique (classic blue) dans votre décor.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

En look total

La teinte Napoleonic Blue de la peinture à la craie Annie Sloan assure une ambiance reposante quand elle est appliquée du sol au plafond. Elle permet de métamorphoser impeccablement diverses surfaces et de redonner ses lettres de noblesse à un élément désuet ou abîmé, comme ce buffet de style 1950. L’effet contrastant du bois naturel des pieds et des poignées donne du caractère au meuble.

Chalk Paint Napoleonic Blue, à partir de 15,95 $ les 120 ml et 46,99 $ le litre, Annie Sloan

> Consultez le site d’Annie Sloan (en anglais) : https://www.anniesloan.com/

Des vases

PHOTO FOURNIE PAR CRATE & BARREL Utilisés seuls ou en duo, ces vases peuvent rehausser un coin trop nu de la maison.

Déclinés sous forme de gouttes cobalt et indigo, les motifs peints à la main de ces vases en porcelaine sont inspirés du mouvement et de la couleur de l’eau. Utilisés seuls ou en duo, ils peuvent rehausser un coin trop nu de la maison, servir de centre de table ou donner le ton au décor s’ils sont posés sur une desserte dans l’entrée.

Alya Blue, 44,95 $, et Alya White, 54,95 $, Crate & Barrel

> Consultez le site de Crate & Barrel : https://www.crateandbarrel.ca/quebec

Sur le divan

PHOTO FOURNIE PAR IKEA Ce divan d’IKEA est des plus élégants une fois recouvert d’une housse en velours bleu foncé.

Le canapé Stockholm 2017 d’IKEA adopte un style élégant néoclassique une fois recouvert de la housse en velours Sandbacka bleu foncé. Le mariage de ce tissu à la fois chaleureux et luxueux et de cette tonalité indémodable confère un look sophistiqué à une pièce. Il est ici adouci par la toile de fond blanche et gris pâle, mais pourrait aussi rayonner dans un lieu habillé de murs noirs grâce à l’aspect soyeux et aux reflets changeants du velours.

Canapé Stockholm incluant la housse Sandbacka, L 228 cm, 1999 $, IKEA

> Consultez le site d’IKEA : https://www.ikea.com/ca/fr/

À l’apéro

PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE Le bleu classique s’invite partout dans la maison : même dans les accessoires de bar.

Les accessoires de bar n’échappent pas aux tendances, comme en témoignent ce coquetelier et son seau à glace coordonné de couleur indigo. Les formes arrondies et l’aspect bosselé du verre de cet ensemble répondent aussi bien aux goûts classiques que contemporains.

Coquetelier et seau à glace, 19,99 $ et 29,99 $, HomeSense

> Consultez le site de HomeSense : https://www.homesense.ca/fr

Au sol

PHOTO FOURNIE PAR CB2 Ce tapis présente un motif de chevrons dessinés avec différentes nuances de bleu.

Le tapis Lambrate Blue Chevron présente un motif de chevrons ponctué de différentes nuances de bleu. Toujours bienvenue pour réchauffer le plancher, la carpette peut aussi apporter une touche de couleur à l’espace. Ici, le choix du bleu renforce l’atmosphère tranquille et douce qui règne dans la pièce.

Tapis Lambrate Blue Chevron en laine et coton, 8 pi sur 10 pi, 799 $, CB2

> Consultez le site de CB2 (en anglais) : https://www.cb2.ca/

Sur la table

PHOTO FOURNIE PAR ZARA HOME Cette nappe convient aussi bien aux tablées raffinées qu’aux décors plus rustiques.

Le style de cette nappe en coton lavé bleu jean imprimé de petites feuilles contrastantes varie en fonction de la vaisselle à laquelle on l’associe. Ainsi, elle se veut raffinée et chic avec un service de porcelaine fine et blanche ou bien rustique avec des assiettes épaisses en grès. On peut également la marier avec un service de table à motifs puisque son imprimé est discret.

Nappe à minifeuilles, 59 po sur 98,5 po, 39,90 $, Zara Home

> Consultez le site de Zara Home : https://www.zarahome.com/ca/

Dans la salle de bains

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Cet accessoire ne passera pas inaperçu dans la salle de bains ou la chambre à coucher.

Esprit chalet rustique revisité avec ce panier à linge repliable orné de motifs d’animaux des bois à effets ombrés colorés en bleu. Pratique grâce à ses poignées de transport, il est composé de fibre PEVA laminée pour plus de tenue et s’entretient facilement. Ce bel accessoire permet de faire place nette dans la chambre et la salle de bains.

Panier à linge, Ø 24 cm, H 52 cm, 20 $, Simons

> Consultez le site de Simons : https://www.simons.ca/fr

Un passe-partout

PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE Le coussin est l’accessoire idéal pour transformer son décor à peu de frais.

Le coussin s’impose comme l’accessoire phare pour transformer la déco sans tracas et à moindre coût. Celui-ci combine plusieurs tons azur sur fond blanc et illumine les éléments bleu nuit.

Coussin, 29,99 $, HomeSense

> Consultez le site de HomeSense : https://www.homesense.ca/fr