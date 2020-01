PHOTO FOURNIE PAR BENJAMIN MOORE

2016

Couleur de l’année : simplement blanc (Benjamin Moore). Le blanc se réinvente. Utilisé par le passé de façon monochrome, il était plus aseptisé. « Il s’agence dorénavant avec d’autres tons de blanc et devient chaleureux, dit Sophie Bergeron, de Benjamin Moore. En combinant des blancs plus froids avec des blancs plus chauds, cela ajoute de la profondeur aux décors et les rend élégants. »