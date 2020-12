PHOTO ALAIN ROBERGE, LAPRESSE

Recyclez la styromousse de vos colis pour en faire un tapis de neige au pied d’une forêt de sapins. Pour former ces derniers, découpez des triangles dans du papier carton plié en accordéon. Maintenez les bandes rabattues les unes sur les autres pour y faire un trou avec une perceuse et passez-y un pic à brochette, avant de déployer l’arbre et de le piquer dans son sol.