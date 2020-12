PHOTO FOURNIE PAR DÉCORS VÉRONNEAU

La façon d’habiller les couronnes change d’année en année, note Josiane Yelle, responsable du marketing chez Décors Véronneau, qui effectue beaucoup de décorations sur mesure. « On voit des couronnes décorées à moitié ou aux deux tiers, et non plus au complet, précise-t-elle. L’effet est plus moderne. »