Réussir son décor saisonnier

Aujourd’hui, c’est l’automne. Demain, ce sera l’Halloween. Tout de suite après, l’hiver et les Fêtes. Des moments de l’année qui s’accompagnent souvent d’une irrépressible envie de réinventer son décor, dedans comme dehors. Le Soleil a demandé à Laurence Richard, copropriétaire de Concept LV, entreprise spécialisée en décors saisonniers et montages décoratifs pour boutiques, bureaux et commerces divers, de livrer ses trucs, astuces et conseils à la fois judicieux, inspirants… et amusants !