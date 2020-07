La blogueuse montréalaise d’origine vénézuélienne Maca Atencio voit la vie en couleur avec un filtre pastel. Sa maison, aménagée avec amour, est à son image : terriblement joyeuse. Le décor est rehaussé de plusieurs créations personnelles pratiques et faciles à reproduire. À vos pinceaux !

Muriel Françoise

Collaboration spéciale

Au début du confinement, dans la grisaille de mars, Maca Atencio a imaginé avec son amie illustratrice Lucile Lesueur des coloriages à télécharger sur son blogue. Pour la designer d’intérieur, qui a lancé une boutique en ligne de papeterie et d’accessoires avec l’illustratrice, la couleur est une seconde nature. La maison shoebox de Ville-Émard où elle vit avec son mari Esteban et leurs enfants, Nico, 7 ans, et Olivia, 4 ans, reprend tous les tons de l’arc-en-ciel avec un penchant pour les nuances pastel.

« Je pense que cette passion pour la couleur vient de mon pays d’origine, le Venezuela, où je ne suis plus allée depuis neuf ans, explique-t-elle. Elle se retrouve aussi dans la façon dont je m’habille et je cuisine ! » La jeune maman est par ailleurs convaincue qu’un intérieur coloré contribue à développer l’imagination de ses petits.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La blogueuse Maca Atencio dans son séjour aux touches pastel

Inspiration multivitaminée

Le compte Instagram @hey.maca est un concentré d’inspiration multivitaminée en matière de décoration, de voyage et de cuisine. Ses dizaines de milliers d’abonnés et ses photos léchées ont apporté à la créatrice de contenu des collaborations avec des marques québécoises et internationales. Le succès de ses bricolages maison lui a donné l’idée d’organiser des ateliers dans le studio qu’elle loue depuis un an et demi, à Saint-Henri. « Et puis la COVID est arrivée ; j’ai dû annuler tous les projets que j’avais planifiés », raconte Maca.

Comme elle est pigiste à temps plein, le confinement a fortement bousculé son activité. Entre l’école à domicile de Nico et d’Olivia et ses autres tâches de maman, elle a continué à faire ce qu’elle faisait très bien : prendre des photos et les relayer sur ses plateformes en ligne. « Par exemple, cuisiner de super pancakes ou composer de beaux bouquets de fleurs, puisque nous avions le temps de faire des choses à la maison », explique-t-elle. Et, cerise sur le gâteau, elle a improvisé une vente en ligne de vêtements usagés à partir de son studio, l’« Awesome Vente », avec Josiane et Carolane Stratis. Elle envisage d’ailleurs d’enrichir celle-ci d’objets vintage pour la maison à la fin de l’été.

Garde-manger lilas

En parallèle, Maca a bien sûr continué d’écumer Pinterest pour poursuivre l’aménagement de sa jolie petite maison de 1000 pieds carrés. Parmi toutes ses réalisations, c’est celle de l’entrée dont elle est la plus fière : un portemanteau pêche coiffé d’une tablette. Elle est aussi ravie du garde-manger lilas aménagé en dessous de la mezzanine surplombant la cuisine. Les emballages en plastique et en carton y ont été avantageusement remplacés par des bocaux en verre beaucoup plus pratiques au quotidien. « Les gens ont adoré cette création. Certains m’ont même demandé si je pouvais faire la même chose chez eux », rapporte-t-elle.

Cet été, elle rêve de « relooker » le coin buanderie, trop blanc à ses yeux. Il lui reste à trouver un imprimé coup de cœur qu’elle découpera dans du vinyle à l’aide d’une machine de son studio, et posera sur le mur. Et à convaincre Esteban : « Mon mari a des goûts très minimalistes, nous devons faire des compromis », confie cette éternelle amoureuse des motifs terrazzo, que l’on retrouve au détour d’un mur ou d’un banc.

> Consultez le compte Instagram de Maca Atencio

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE À l’aide de pastilles autocollantes, Maca Atencio a créé le mur terrazzo de ses rêves dans sa chambre.

Mur terrazzo

Moins permanentes qu’un papier peint, les pastilles autocollantes ont permis à Maca de créer le mur terrazzo de ses rêves dans la chambre parentale. Voici le détail de son bricolage accessible à tous :

– Choisissez des autocollants en vinyle de style terrazzo, par exemple chez Station D, dans une palette en harmonie avec les couleurs de la pièce.

– Assurez-vous que le mur soit lisse.

– Délimitez une portion de mur à décorer, par exemple, un peu plus haut qu’une commode ou une table, et des objets posés sur ce meuble. Maca disposait déjà d’une tablette en bois qui a servi de démarcation.

– Déterminez l’espace que vous souhaitez entre les pastilles autocollantes (1,5 cm ici).

– Admirez le résultat !

> Réalisez la commode au dégradé pastel (en anglais)

> Consultez le site de Station D

Autres idées de bricolage

Un banc terrazzo

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un banc IKEA en bouleau brut a été décoré d’un motif terrazzo.

> Réalisez le banc terrazzo (en anglais)

Un portemanteau pêche

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dans l’entrée, un portemanteau pêche fait maison a été placé à hauteur d’enfant.

> Réalisez le portemanteau pêche (en anglais)

Un garde-manger lilas

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La création d’un garde-manger lilas a rendu la préparation des repas plus facile et joyeuse.

> Réalisez le garde-manger lilas (en anglais)