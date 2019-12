Comme le dit Christian Bégin, porte-parole du Salon des métiers d’art de Montréal, « acheter un objet fait localement, c’est côtoyer la personne qui se trouve derrière la création quand on s’en sert chez soi ». Coup de cœur pour les créations de sept artisans.

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Horloges minimalistes

Fruit de l’atelier Bom, fondé en 2010 par Michel Boudreau, Taktik nous invite à renouer avec les horloges, si souvent délaissées à cause du cellulaire multifonction… pratique, mais si peu poétique ! L’insertion d’un cadran en plexiglas de couleur vive dynamise et singularise cet objet à la structure minimaliste en merisier russe. Mouvement quartz avec pile AA incluse.

Taktik de Bom, 99 $

> Consultez le site web de Bom

Veilleuses rebondies

PHOTO FOURNIE PAR EVE M LALIBERTÉ Veilleuse Eve m Laliberté

Eve m Laliberté s’exprime en façonnant des objets en porcelaine utilitaires d’esprit ludique et charmant. Ses collections aux formes rebondies et épurées, parfois teintées d’or ou de couleur, s’invitent dans tous les styles d’intérieurs. Ses veilleuses rassurent les plus petits à l’heure du dodo et procurent une atmosphère apaisante aux espaces des adultes. Produits sans flamme, sans fil, équipés d’un lampion DEL. Pile remplaçable incluse, durée de 700 heures environ.

Veilleuse Eve m Laliberté, de 35 $ à 50 $ selon la grosseur et le modèle (suspendu ou non)

> Consultez le site web d’Eve m Laliberté

Courtepointes d’aujourd’hui

PHOTO FOURNIE PAR LE POINT VISIBLE Le modèle « C’est Noël ! » de Point visible, réalisé avec de la laine, du coton, du velours et du polycoton, à partir de 375 $

Fondatrice du Point visible, Marilyn B. Armand confectionne à la main, selon des techniques traditionnelles, des courtepointes au look actuel. Chaque modèle est unique et on peut commander son propre motif, sa grandeur et ses couleurs en fonction du large inventaire de tissus recyclés dont dispose la jeune femme.

Le modèle « C’est Noël ! » du Point visible, réalisé avec de laine, du coton, du velours et du polycoton, à partir de 375 $

> Consultez le site web du Point visible

Théières pimpantes

PHOTO FOURNIE PAR MARIEJOSÉE DESJEAN Mariejosée Desjean Céramiste, 80 $ la théière seule, 120 $ la théière et les deux tasses assorties

Anticonventionnelles et anti-grise mine, les pièces de céramique de Marijosée Desjean apportent une pincée, voire une poignée de bonheur au quotidien. Il suffit de regarder ses créations au look amusant et rafraîchissant pour que la pause thé devienne un rituel encore plus réconfortant.

Mariejosée Desjean Céramiste, 80 $ la théière seule, 120 $ la théière et les deux tasses assorties

> Consultez le site web de Mariejosée Desjean Céramiste

De verre et de béton

PHOTO FOURNIE PAR MELA Lampe MÉLA, 110 $

Mélanie Laplante (MÉLA) travaille le verre depuis 15 ans et combine la lumière à sa technique favorite pour créer des lampes circulaires fixées sur un socle en béton. Déclinées en blanc, azur ou orange, ces luminaires d’appoint attirent le regard, en plus de mettre en valeur ce qui les entoure.

Lampe MÉLA, 110 $

> Consultez le site web de MÉLA

Jardin intérieur

PHOTO FOURNIE PAR ASHLEY OUIMET Plusieurs dimensions sont offertes. 70 $ en grand format (environ 7 po x 7 po)

Spécialisée dans le verre soufflé, Ashley Ouimet, de l’entreprise Asha Glass, imagine de précieux abris colorés destinés aux succulentes. Le mariage de la bulle de verre et du végétal forme un ensemble décoratif distinctif qui devient encore plus attrayant quand il est suspendu.

Plusieurs dimensions sont offertes, 70 $ en grand format (environ 7 po x 7 po)

> Consultez le site web d’Asha Glass (en anglais)

Lumière en bouteille

PHOTO FOURNIE PAR BOUTIVERRE Boutiverre, à partir de 155 $ la suspension

Caroline Couture contribue au marché de la consommation écoresponsable en donnant une seconde vie aux bouteilles de verre. Elle applique différentes techniques traditionnelles de l’art verrier comme le verre soufflé, le verre taillé et la gravure au jet de sable pour créer des lampes d’appoint et des suspensions particulièrement bienvenues au-dessus d’un îlot de cuisine ou d’une table de salle à manger.

Boutiverre, à partir de 155 $ la suspension

> Consultez le site web de Boutiverre