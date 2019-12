La vague du chevron s’affirme de plus en plus depuis quelques années dans les textiles, mais ce motif de caractère est encore assez peu souvent intégré aux éléments structurels. La designer d’intérieur Mélodie Violet, de l’agence Imagine, l’apprécie particulièrement. Voici ces conseils chevronnés !

Emmanuelle Mozayan-Verschaeve

Collaboration spéciale

Le chevron existe depuis très longtemps en Europe. Il recouvre quasiment tous les planchers de bois des immeubles parisiens de l’époque haussmannienne et ne s’est pas démodé en un siècle et demi. En revanche, les constructions neuves bénéficient rarement de ce type de parquet, complexe à installer. « Il est présent au Québec depuis quelques années seulement, et l’installation coûte extrêmement cher. Une pose en chevrons dépasse 10 $ le pied carré, alors qu’une pose classique coûte 5 $ le pied carré », nous informe Mélodie Violet. La designer propose donc des solutions de rechange intéressantes pour intégrer ce motif avec un budget raisonnable.

Pose en accent

Faire un plancher en chevrons dans un petit espace comme une entrée donne beaucoup de rythme et invite à pénétrer dans la maison, à condition que le sens de la flèche guide le pas vers l’intérieur. « On peut aussi faire des insertions sur les murs, notamment dans la salle de bains. Par exemple, dans une grande douche de 5 pi sur 3 pi, on peut habiller le mur principal de céramique posée en chevrons et les autres dans un format plus standard de carreau de la même collection », explique-t-elle. Il est aussi possible de réaliser un dosseret de cuisine mixant différents formats.

PHOTO GUILLAUME GORINI, STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR MÉLODIE VIOLET Mélodie Violet, directrice de l’agence Imagine, a habillé ce manteau de cheminée de bois posé selon un motif de chevrons afin d’en faire le point focal du salon.

Le manteau de cheminée s’avère également un endroit de choix pour recevoir le motif en chevrons. Créé à partir d’un bois massif d’une teinte lumineuse rappelant la couleur du plancher, il attire le regard dès qu’on entre dans la pièce, surtout s’il est associé à une pierre contrastante, comme l’ardoise. La directrice de l’agence Imagine suggère également l’intégration du chevron sur une terrasse, qu’elle soit en bois, en pierre ou en matière composite : « Ça va surprendre et être beaucoup plus original qu’une pose droite. »

Rappel recommandé

L’effet triangulaire du chevron crée une ambiance créative ; il est doté d’une certaine richesse qui suffit à meubler et réchauffer l’espace. On le remarque donc d’emblée dans un endroit dépouillé, mais il s’harmonise à tous les styles d’intérieurs. « C’est bien de faire un lien dans plusieurs pièces, grâce au dosseret dans la cuisine ou encore des touches de textile, comme les coussins, les tapis », propose Mélodie Violet. Elle suggère aussi d’utiliser une seule couleur dans le motif afin d’éviter un effet massif et parce que le chevron a beaucoup de caractère. Enfin, la designer souligne qu’il est important de se renseigner auprès d’un conseiller en magasin pour choisir un modèle de carreau ou de plancher de bois adapté, c’est-à-dire prédécoupé, pour une installation en chevrons.