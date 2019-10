Parmi les nombreux champs d’intérêt de Mitsou Gélinas, il y a aussi la décoration ! C’est pourquoi la plateforme de vente en ligne Etsy s’est associée à la personnalité québécoise pour mettre sur pied une collection limitée d’articles de cuisine et de maison, dont plusieurs ont des accents des Fêtes.

Sophie Ouimet

La Presse

Pour ce faire, Mitsou a travaillé avec six artisans québécois d’Etsy afin de créer notamment des cuillers à salade, des anneaux à serviette de table, des bougies, des coussins et même des bas de Noël. Dans le souci de conserver une esthétique commune, toutes les pièces sont dans des tons de noir, beige et gris, et on retrouve la même sobriété dans les matériaux utilisés : le cuir, le lin, le bois ou encore la céramique.

À découvrir dès maintenant pour réchauffer la maison en vue de Noël.

Consultez le site Mitsou x Etsy : https://shop.mitsoumagazine.com/collections/mitsou-x-etsy?page=1