Une déco faite de ses voyages

Les voyages forment la jeunesse. Ils sont aussi source d'inspiration pour la maison, a-t-on constaté à la suite d'un appel à tous par lequel nous avions convié nos lecteurs à nous faire découvrir l'endroit qui, chez eux, leur plaît le plus. Nombre de ces endroits affichaient des souvenirs des quatre coins du monde, où leurs occupants avaient trouvé des idées pour personnaliser leur intérieur. En voici cinq à découvrir.

Carole Leblanc et Pierre Bonneville sont allés une vingtaine de fois en Europe. Épris de la Toscane et de la Provence, ils ont créé dans les Laurentides une demeure tout droit sortie des vieux pays. Ils l'ont planifiée pendant des années, photographiant des murs, des planchers et des meubles lors de leurs voyages.

Après avoir acheté un terrain à Sainte-Anne-des-Lacs, en 2007, ils ont conçu la maison en prévision de leur retraite. Ils ont fait faire la coquille, puis ont mis quatre ans pour tout terminer pendant leurs temps libres.

Leur pièce préférée est sans contredit le salon bordé de grandes fenêtres, chaleureux avec ses murs de pierre aux tons de sable, son plancher en travertin et son plafond de bois. « On se sent ailleurs », indique Pierre Bonneville.

« Nous avons fait une maison unique, qui ne ressemble à aucune autre. » - Carole Leblanc

Couleurs du monde

Sarah Noiseux a eu un coup de coeur pour son appartement aux grandes fenêtres et aux plafonds de 11 pi de haut, à Cowansville. Elle l'a personnalisé au cours des quatre dernières années, mariant ses passions pour la décoration et les voyages. Un peu partout, elle a intégré des souvenirs de vacances lointaines avec son conjoint, Rémy Arbec, et des rappels de séjours dans des contrées éloignées.