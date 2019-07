Mon oasis à moi

Le bonheur à la maison se vit de mille et une façons. C'est ce que nous avons constaté à la suite d'un appel à tous, où nous avions invité nos lecteurs à nous faire découvrir l'endroit où ils aiment se retrouver seuls ou avec leurs proches, dans le confort de leur foyer. Le contact plus ou moins direct avec la nature fait souvent partie de l'équation. Voici sept oasis à découvrir.

« Mon chum a travaillé fort, précise M me Chainé. Il a remplacé les panneaux de plexiglas, mis du bois à l'intérieur pour que je puisse le peindre, il a fabriqué la banquette et les bacs pour les plantes. La serre était là quand on a acheté la propriété, il y a plus de 15 ans, on pensait la jeter par terre et en acheter une toute faite, mais on s'est dit qu'elle aurait plus de charme si on la retapait. »

« J'ai acheté du tissu rayé bleu et blanc à Athènes, pour faire des coussins, explique-t-elle. J'ai aussi eu un coup de coeur, là-bas, pour un petit coussin et une lanterne en poterie. On a transformé l'endroit sans que cela coûte une fortune. »

Il y a six ans, Charline Jourdain et François Ayotte songeaient à vendre leur maison devenue trop grande, dans la banlieue nord de Montréal. Elle voulait se rapprocher de son travail et aurait aimé s'installer en ville, le long de la ligne orange.

« On profite de l'espace, indique Mme Jourdain. On a magasiné nos boîtes à fleurs et on s'est renseignés sur les types de vivaces. On varie nos annuelles et on a un petit potager avec des tomates. »

Son ancienne maison ne lui manque pas du tout. « On a un espace de plus, l'été. On peut recevoir nos enfants et nos deux petits-enfants. C'est le meilleur des deux mondes. »

Dehors tout l'été