Et voici le prêt-à-vivre

Ce concept a été imaginé il y a huit ans par Frédric Clairoux, propriétaire de l'entreprise de design intérieur Clairoux. « Lorsque les gens arrivent dans leur nouvelle demeure, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'apporter leurs vêtements, car tout le reste est fonctionnel et adapté à leur mode de vie. Il ne manque rien, même pas les serviettes ni le tire-bouchon. On pense à tout », explique le designer Frédéric Clairoux.

Né d'une demande de plusieurs clients, le prêt-à-vivre répond à plusieurs tendances actuelles, explique le designer : « Certaines personnes manquent de temps pour magasiner, monter les meubles et tout installer. D'autres mettent leurs priorités ailleurs et préfèrent sortir et se garder plus de temps pour les loisirs. Il y a ceux aussi qui ont du goût, mais qui ont de la difficulté à tout agencer. »

Même si le design est de plus en plus connu, Frédric Clairoux soutient que son entreprise reste unique parce qu'elle est l'une des seules à offrir un concept d'aménagement clés en main.

Règle générale, mettre tout en oeuvre nécessite un délai de trois semaines à deux mois. « La norme est plus de trois semaines, car les gens sont pressés. C'est même souvent un argument de vente. Oui, ils vont entrer plus tard dans leur unité, mais ils ne vivront pas le début agaçant d'un début d'aménagement », expose le designer.

Pour obtenir un résultat personnalisé, Clairoux sonde bien ses clients. L'entreprise envoie dès le départ un formulaire dans lequel les futurs résidants expliquent la fonction de leur condo, leurs habitudes de vie, le nombre de personnes qui y vivront, leurs goûts en matière de décoration, etc. « À partir de ces informations, nous sommes en mesure d'avoir une idée du type de personnalité et nous présentons des propositions », explique Frédric Clairoux.

Le designer exprime toutefois une réserve pour ceux qui n'aiment pas le style contemporain. « Bien que nos collections soient contemporaines et changées tous les six mois pour suivre les tendances, je ne crois pas que quelqu'un qui aime mieux le style chalet de bois rond y trouvera son compte. »

Le forfait de base d'un condo prêt-à-vivre comprend la sélection, l'assemblage et l'installation du mobilier et de la décoration, de même que la peinture. À cela peuvent s'ajouter plusieurs options comme le trousseau de salle de bains, de cuisine, les électroménagers et même la domotique. Frédric Clairoux estime qu'il faudra débourser en moyenne pour un quatre et demi une somme entre 18 000 $ et 22 000 $. « C'est entre 5 % et 10 % plus cher que si vous aviez acheté tout vous-même, mais vous ne manquez pas de journées de travail pour attendre les livreurs ni pour monter les meubles, ou encore pour peinturer. » Question durabilité, le designer assure que le style et les meubles sont choisis pour durer. « On veut que la couleur des murs soit encore actuelle dans 10 ans et que les meubles soient résistants. »

Ils ont essayé et l'ont adopté

Béatrice et Gérard Ganem, un couple français, ont acheté un pied-à-terre à Montréal pour pouvoir voir davantage leur fille et leurs petits-enfants. À la suite de la suggestion de leur entrepreneur général, ils ont eu recours au prêt-à-vivre. Le couple a tout mis en oeuvre par courriel et par téléphone. Après avoir reçu trois propositions, les propriétaires ont fait leur choix.