La biophilie au quotidien

« Mui » signifie « silence » en japonais. Mais qu'on ne s'y méprenne pas : la console possède un haut-parleur intégré et se connecte aisément à Google House ou Echo. On peut donc l'utiliser pour faire jouer de la musique, échanger des textos ou afficher de l'information provenant de l'internet.

« Quand nous concevions mui, nous avons pensé qu'accéder à de l'information à travers le bois, lequel est un matériau chaleureux, aiderait à amoindrir l'aspect froid et impersonnel associé à la technologie, affirme le cofondateur Kaz Oki dans le communiqué de presse expliquant son projet. Nous nous sommes concentrés sur la construction d'une interface pouvant servir de médiateur entre l'humain et la technologie. »

Nous passons beaucoup de temps rivés au cellulaire, à la tablette et à l'ordinateur. La start-up lituanienne WoodWe a développé une gamme de revêtements pour cellulaires, ordinateurs portables et touches de clavier. Ces revêtements sont faits en bois, en pierre, en rouille ou en coquillage, dans le but de faire « redécouvrir la nature » à leurs utilisateurs. « À l'origine de ce projet, aucun d'entre nous ne savait comment travailler avec le bois, la pierre ou la rouille, mais nous avons décidé de l'apprendre pour consciemment préserver une partie de notre humanité, qui pourrait facilement disparaître à mesure que l'ère technologique progresse », explique-t-on sur le site web. WoodWe vend certains de ses produits sur le site Amazon.ca : 30 $ pour un étui de cellulaire, 50 $ pour des protecteurs de touches de clavier et 105 $ pour une coquille d'ordinateur portable. On peut aussi visiter le site lituanien pour personnaliser son revêtement ou obtenir un plus grand choix de matériaux.

https://woodwe.eu/

Le robot Cubetto