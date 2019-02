Une chaise qui a de la gueule

C'est une belle idée, mais qui est née avant tout d'un réel besoin. «Souvent, dans nos projets, on ne trouvait pas de mobilier résidentiel qui allait bien avec notre design», raconte la designer industrielle Justine Dumas, qui travaille avec l'équipe qui planche sur le mobilier. Puisque ce qu'ils voulaient n'existait pas, ils ont décidé de le créer de toutes pièces. «On a commencé avec un tabouret, puis on s'est rendu compte que ça se déclinait super bien en chaise standard, et on a aussi décidé de faire une chaise lounge.»

Pour la fondatrice de l'entreprise, Kim Pariseau, c'était aussi une belle occasion de s'impliquer dans toutes les échelles des projets. C'est une branche «soeur» d'Appareil Architecture, qui s'appelle Appareil Atelier, qui produit la chaise Floe en petite série. L'équipe vient d'ailleurs d'être récompensée aux Grands Prix du design pour ses créations aux lignes épurées.

Pour le moment, on trouve les tabourets dans deux commerces montréalais, soit au café Pastel Rita - en rose pâle et en vert -, ainsi qu'au Bar St-Denis. D'autres établissements s'ajouteront au cours de l'année. Quant aux modèles offerts pour la vente aux particuliers, ils le sont en noir ou en crème.