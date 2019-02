Pimpe ta cuisinette

Pinterest et Instagram regorgent d'idées pour s'inspirer. Seulement sur Instagram, plus de 1080 publications portent le mot-clic #ikeaduktigmakeover.

Mais certains poussent la note un peu plus loin, en personnalisant la leur avec beaucoup de zèle. Un projet pas trop compliqué, mais qui peut être plutôt chronophage.

La cuisinette pour enfants IKEA Duktig est généralement le choix des parents «décoristos». Minimaliste, résistante et assez abordable (99 $), elle s'intègre bien dans un décor moderne et épuré.

Si les plus pressés se contentent de repeindre la cuisinette (une étape qui demande quand même à elle seule pas mal de temps), d'autres sont allés jusqu'à peindre ou changer les poignées, installer un dosseret et un comptoir effet marbre, ajouter des luminaires et même un frigo juste à côté.

Bon à savoir avant de commencer: pour de meilleurs résultats, il importe de démonter la cuisinette et de poncer le bois grossièrement avant d'y appliquer la peinture.

Pour le reste, de nombreuses blogueuses ont documenté sur leur site leur transformation de ce petit meuble.

http://hello-hello.fr/ikea-hack-cuisine-enfant-duktig/

https://abeautifulmess.com/2018/09/mid-century-modern-ikea-play-kitchen-hack.html