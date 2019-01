Couleur de l'année: vent de fraîcheur signé Pantone

À la fois dynamique et douce, corail vivant, la couleur qu'a choisie l'Institut Pantone pour l'année 2019, fait déjà tourner les têtes.

On la voit apparaître sous toutes sortes de formes, animant une grande variété d'articles pour la maison. Et ce n'est qu'un début.

La référence dans les milieux de la mode, de la beauté, de la technologie, de l'architecture, de la décoration intérieure et de l'industrie alimentaire a fait ce choix pour injecter une dose de chaleur et de gaieté dans un monde envahi par la technologie numérique et les médias sociaux.

Voici quelques exemples de produits qui ne passeront pas inaperçus.