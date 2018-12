«Kit à créer»: bricolage par numéros

Nous avons commandé, en ligne, la trousse pour créer un porte-bagues et un porte-bracelets. Une semaine plus tard, notre boîte est arrivée à la maison.

L'ensemble pour confectionner les porte-bijoux contient du béton en poudre, un gobelet, un bâtonnet de bois, des gants en caoutchouc, un masque, du papier sablé et un carton d'instructions.

Première étape: on découpe les deux moules en suivant le patron fourni et on replie les pointillés pour former deux pyramides. Pour faire tenir les moules, du papier collant washi est inclus dans la boîte. Le joli ruban adhésif en trop servira à emballer nos cadeaux de Noël !

Pour maintenir les moules à la verticale, on les place dans des verres (pas les plus beaux de votre collection, idéalement!).

On prépare ensuite le béton en versant la poudre dans le gobelet. Comme indiqué dans la notice explicative, on doit ajouter 60 ml d'eau pour obtenir une «matière aussi épaisse qu'une pâte à pancake». Lors de notre expérience, nous avons eu besoin d'un peu plus de liquide.

Voilà, le béton est prêt à être versé dans les deux moules.