Ressusciter les Noëls d'antan

Les collectionneurs s'arrêteront de longs moments devant l'espace que loue Chantal, au Marché aux puces St-Michel, à Montréal. Offrant des décorations de Noël et des poupées anciennes à longueur d'année, elle propose une variété de pères Noël des années 50, 60 et 70, à des prix variant entre 10 $ et 50 $.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE COLLABORATION SPÉCIALE