Réinventer son décor pour Noël

COULEURS À L'HONNEUR: Les couleurs privilégiées varient selon les collections, fait remarquer Virginie Boivin, styliste chez West Elm. Le blanc douillet ajoute de la chaleur, mais le rose se fait aussi remarquer. Il apporte une touche d'élégance. On le retrouve déjà beaucoup dans la déco. Il s'immisce maintenant dans les décorations de Noël. PHOTO FOURNIE PAR WEST ELM

COULEURS À L'HONNEUR: Après avoir fait fureur cette année sous le nom de «rose millennial», le rose injecte sa forte personnalité dans l'univers des décorations de Noël. «En design, on remarque le retour de l'influence scandinave, indique Tracy Platt, experte en style et décoration chez Canadian Tire. Le rose se marie bien avec les bois blonds, les meubles blancs aux formes épurées, les finis métalliques». PHOTO FOURNIE PAR CANADIAN TIRE

COULEURS À L'HONNEUR: Dans un décor neutre dominé par le gris et le blanc, des accents d'or et de moutarde injectent une dose d'énergie. «Ils illuminent la pièce et portent la lumière», indique Anne Brun, directrice de création web pour Zone Maison. Ils s'intègrent par ailleurs autant dans les intérieurs de style contemporain que classique. PHOTO ANNE BRUN POUR ZONE MAISON

COULEURS À L'HONNEUR: Le rose apporte de la douceur et un aspect romantique, souligne Kimberly House, directrice des relations publiques et du marketing chez Pottery Barn. «Une façon de l'actualiser est d'ajouter une touche plus foncée, de couleur merlot, comme le vin», précise-t-elle. PHOTO FOURNIE PAR POTTERY BARN

COULEURS À L'HONNEUR: Le bleu-vert foncé est la nouvelle couleur que met de l'avant HomeSense. «Cela se marie très bien avec un sapin de Noël blanc, indique Tamara Robbins, directrice des relations publiques et des médias sociaux chez HomeSense. C'est très raffiné.» PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE

COULEURS À L'HONNEUR: Les motifs de tartan, qui marient le vert et le rouge, décorent les rubans, les papiers d'emballage et les boîtes de cadeaux chez IKEA. Ils ont aussi un air festif sous la forme de boules de Noël. PHOTO FOURNIE PAR IKEA CANADA

CLASSIQUES RÉINVENTÉS: Grâce à ses formes géométriques prononcées, le renne se démarque et prend une allure plus moderne. «Il y a différentes façons d'interpréter des décorations traditionnelles, constate Tracy Platt, experte en style et décoration chez Canadian Tire. Plusieurs sont mises à jour». PHOTO FOURNIE PAR CANADIAN TIRE

CLASSIQUES RÉINVENTÉS: On reconnaît les sapins, les arbres, les étoiles. Les lignes sont toutefois simples et les teintes neutres. «Le décor n'a pas l'air surchargé, fait remarquer Anne Brun, directrice de création web pour Zone Maison. On peut se permettre d'accumuler des objets pour rendre le décor plus chaleureux.» PHOTO ANNE BRUN POUR ZONE MAISON

CLASSIQUES RÉINVENTÉS: Les guirlandes formées de pompons multicolores et les casse-noisettes monochromes blancs figurent parmi les décorations traditionnelles du temps des Fêtes, qui ont été modernisées, fait remarquer Virginie Boivin, styliste chez West Elm. PHOTO FOURNIE PAR WEST ELM

CLASSIQUES RÉINVENTÉS: Les couronnes de Noël et les étoiles empruntent différents styles. «Elles conservent leur forme et leur esprit, mais certaines ont un côté plus moderne», indique Patrick Heylaerts, porte-parole d'IKEA Canada. PHOTO FOURNIE PAR IKEA CANADA

CLASSIQUES RÉINVENTÉS: Les motifs tartans sont mis à contribution pour créer des bas de Noël originaux, sur lesquels ont été ajoutés des broderies d'animaux de la forêt. «Chaque année, on essaie d'innover», indique Kimberly House, de chez Pottery Barn. Les maisons en acier galvanisé, qui abritent des bougies, ont une touche moderne. PHOTO FOURNIE PAR POTTERY BARN

CLASSIQUES RÉINVENTÉS: C'est tout simple. Mais les carreaux noirs et gris à la base de l'arrangement artificiel lui donnent une touche moderne. «C'est un peu plus contemporain», fait remarquer Tamara Robbins, directrice des relations publiques et des médias sociaux chez HomeSense. PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE

NATURE ET VERDURE: De faux sapins alpins, qui demeurent à l'état naturel, font leur apparition cette année. Ils pourront meubler un coin de la salle à manger ou du salon pendant une partie de l'hiver. La couronne, qui intègre une fausse plante grasse surdimensionnée et de l'eucalyptus pourra aussi demeurer plusieurs mois accrochée au mur, fait remarquer Josiane Yelle, responsable du marketing chez Décors Véronneau. PHOTO FOURNIE PAR DÉCORS VÉRONNEAU

NATURE ET VERDURE: La nature prend de plus en plus de place à l'intérieur. Accrochés à la fenêtre, sur la table ou dans un coin du salon, couronnes et conifères artificiels peuvent demeurer à l'état naturel. «Au lieu de les décorer, on y met un peu de lumière, souligne Patrick Heylaerts, d'IKEA Canada. L'effet durera plus longtemps. On n'est pas obligé de les enlever le 1er janvier.» PHOTO FOURNIE PAR IKEA CANADA

NATURE ET VERDURE: Des fausses branches de pin, déposées un peu partout, donnent de l'atmosphère. Dans ce cas-ci, le pot-pourri formé de cocottes et de bâtons de cannelle, ne sent rien. Diffuseurs, bougies odorantes et parfums d'ambiance se chargent de répandre l'odeur caractéristique du sapin, note Anne Brun, de chez Zone Maison. Un autre sens est interpelé. PHOTO ANNE BRUN POUR ZONE MAISON

NATURE ET VERDURE: Quelques éléments inspirés de la nature suffisent pour créer un décor chaleureux: de faux sapins en pot, qui diffusent une douce lumière, des animaux de la forêt et des bas de Noël confectionnés avec des matières naturelles. Les coussins noirs et blancs procurent une touche de modernité, fait remarquer Kimberly House, directrice des relations publiques et du marketing chez Pottery Barn. PHOTO FOURNIE PAR POTTERY BARN

NATURE ET VERDURE: La nature s'invite à l'intérieur en toute simplicité. Les fougères noires et les branches de conifères font partie de la collection de faux végétaux mise de l'avant par West Elm. PHOTO FOURNIE PAR WEST ELM

UNE TOUCHE D'HUMOUR: La nostalgie va de pair avec le temps des Fêtes, mais le sens de l'humour est aussi de mise. «Les animaux ont un côté amusant», fait remarquer Kimberly House, directrice des relations publiques et du marketing chez Pottery Barn. PHOTO FOURNIE PAR POTTERY BARN

UNE TOUCHE D'HUMOUR: Une touche ludique s'intègre dans le cocon qu'on veut créer à l'approche des Fêtes, constate Anne Brun, de chez Zone Maison. Prenez cette tirelire en résine, qui prend les traits d'un lapin espiègle. Partira, partira pas, semble-t-il se demander. PHOTO ANNE BRUN POUR ZONE MAISON

UNE TOUCHE D'HUMOUR: Mignonnes souris, pieuvres amusantes et gentils pingouins sont quelques-uns des sympathiques animaux confectionnés par des doigts habiles au Népal, qui ajoutent de la vie dans le sapin. West Elm a augmenté son engagement envers les artisans de ce pays de l'Asie du Sud, pour les aider à se relever du terrible tremblement de terre qui les a secoués en 2015. PHOTO FOURNIE PAR WEST ELM

UNE TOUCHE D'HUMOUR: La cote de popularité des lamas est très élevée sur les médias sociaux. Résultat? Home Sense, entre autres, en a intégré dans sa collection de décorations de Noël. D'autres animaux saugrenus leur tiennent compagnie, dont des paresseux. PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE

UNE TOUCHE D'HUMOUR: Un grand lama a été intégré dans la chambre d'enfant pour former un décor de Noël amusant. «Les gens recherchent une touche ludique», explique Josiane Yelle, de chez Décors Véronneau. PHOTO FOURNIE PAR DÉCORS VÉRONNEAU

UNE TOUCHE D'HUMOUR: Plusieurs animaux plus sympathiques les uns que les autres envahissent les intérieurs pendant le temps des Fêtes. Les cerfs et les rennes sont des classiques. Les pingouins figurent parmi les nouvelles coqueluches. «Il y a beaucoup d'oiseaux», note Tracy Platt, de chez Canadian Tire. PHOTO FOURNIE PAR CANADIAN TIRE

TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE: La collection de décorations de Noël intégrant des ampoules à DEL ou fonctionnant avec des piles a été élargie chez Pottery Barn. Cela permet de créer de l'ambiance pour les Fêtes. PHOTO FOURNIE PAR POTTERY BARN

TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE: Dans tous les coins de la maison, des touches lumineuses ajoutent de la magie. Certaines décorations, avec des piles, ont une minuterie. Dans des vases, des lanternes ou des bols, des fils lumineux peuvent ainsi rester allumés pendant 12 heures, souligne Tracy Platt, de chez Canadian Tire. PHOTO FOURNIE PAR CANADIAN TIRE

TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE: Beaucoup d'objets décoratifs s'allument. C'est le cas de cette scène représentant un orignal dans une forêt. «Les objets lumineux qui fonctionnent avec des piles sont très populaires, note Tamara Robbins, de chez HomeSense. lls se placent facilement n'importe où.» PHOTO FOURNIE PAR HOMESENSE

TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE: La période précédant Noël est la plus sombre de l'année. La nuit tombe tôt. Pas étonnant qu'on sente le besoin d'ajouter de la lumière, fait remarquer Patrick Heylaerts, porte-parole d'IKEA Canada. Branchés ou fonctionnant avec des piles, ils ajoutent un peu de féérie. PHOTO FOURNIE PAR IKEA CANADA

TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE: La lanterne médaillon fait mouche avec ses jeux de lumière projetés sur le sol. Chez Zone, elle se décline dans trois formats, dont un maxi. À regrouper ou disposer séparément. PHOTO ANNE BRUN POUR ZONE MAISON

TOUJOURS PLUS DE LUMIÈRE: À l'approche de Noël, on ne compte plus les éléments décoratifs qui diffusent une douce lumière. Cette dernière prend des teintes cuivrées et dorées dans les chandeliers de verre métallisé de West Elm. De délicates branches de métal avec des petites feuilles composent la guirlande lumineuse. PHOTO FOURNIE PAR WEST ELM

