Bricoler ses décorations

Décembre est arrivé et c'est enfin le temps de penser à son décor de Noël. Pour vous inspirer, nous avons fouillé sur Instagram pour dénicher les plus belles idées à bricoler soi-même.

Du soleil dans la maison

Les oranges sont une excellente source de vitamine C, surtout en plein hiver. Mais une fois séchées, elles font aussi de bien jolies décorations de Noël. Cette année en particulier, il semble qu'on voie ces guirlandes d'oranges, de citrons et autres agrumes un peu partout sur les réseaux sociaux. Une réaction à l'arrivée précoce de l'hiver?

https://www.instagram.com/mariloubiz/

https://www.instagram.com/dominique.yoga/

https://www.instagram.com/corentine_studio/

Des guirlandes qui font pop

Dans le rayon des décorations de Noël comestibles, il n'y a pas que les agrumes qui se taillent une place enviable... Aperçue sur Instagram: une guirlande faite de popcorn! Aussi, tant qu'à cuisiner des biscuits, ce n'est pas tellement plus compliqué d'y creuser un petit trou pour y faire passer une ficelle et les transformer en décoration. À condition de ne pas croquer dedans!

https://www.instagram.com/vickidiamant/

https://www.instagram.com/brookandpeony/

La petite maison venue du Nord

On s'inspire des Scandinaves pour la lueur de leurs bougies, leur style hygge ou encore leur décoration tellement simple et dénuée d'effort. Dans la boutique en ligne de Sur mon x, on trouve de jolies petites maisons en bois de style scandinave, à ajouter dans un décor de Noël sobre et épuré.

https://surmonx.ca/

Un (sa)pin pour l'année

Attention, il fait fureur ces temps-ci. Le pin de Norfolk est comme un sapin de Noël, mais en plus petit. Et surtout, on peut le garder en pot à longueur d'année dans la maison, explique sur son site la fleuriste Laurie Anne Perron, qui en vend dans sa boutique en ligne. Malheureusement, il ne lui en reste pas beaucoup en stock, mais il est possible d'en trouver à d'autres endroits comme certaines grandes surfaces (dont Réno-Dépôt), le Jardin Jasmin ou encore Vertuose, à Montréal.

https://www.instagram.com/laurieanne_atelierfleur/

Un décor en argile

L'argile, c'est une matière magique! Parlez-en à Vanessa Béland, du compte Fleur maison, qui a conçu de jolies étoiles pour son sapin de Noël. Elle a utilisé un emporte-pièce pour découper les formes dans une sorte d'argile qui cuit - et se solidifie - dans n'importe quel four conventionnel. Ismérie Anglade, de l'Atelier du coin de la rue, a pour sa part créé une guirlande faite de motifs en terre cuite qu'elle a peints et parsemés de feuilles d'or. Rien de moins!

Fleur maison: https://www.instagram.com/fleurmaison/

L'Atelier du coin de la rue: https://www.instagram.com/latelierducoindelarue/

Emballer écolo

Noël, c'est l'occasion de se réunir avec ses proches et de leur souligner qu'on les aime. Mais c'est aussi la fête de la surconsommation et du gaspillage. Pensez à tous les emballages de cadeaux qui se retrouvent à la poubelle. Dans l'esprit du mouvement zéro déchet, les entreprises Dans le sac et La petite boite co. nous montrent comment emballer des cadeaux avec un linge à vaisselle. L'emballage est joli et, en plus, il aura une deuxième utilisation en cuisine.

Dans le sac: https://www.instagram.com/dans_le_sac/

La petite boîte co.: https://www.instagram.com/lapetiteboite.co/

À vos couronnes!

Le temps des Fêtes arrive, et c'est le retour des ateliers de confection de couronnes de Noël. Marc Sardi, Oursin fleurs et Floralia proposent tous des cours dans les prochains jours pour apprendre à fabriquer son propre ornement de Noël. Pour ceux qui manquent de temps, des fleuristes comme Laurie Anne atelier fleur et Nomade fleuriste vendent aussi leurs propres créations.

Marc Sardi: https://www.instagram.com/marc_sardi/

Oursin: https://www.instagram.com/oursinfleurs/

Floralia: https://www.instagram.com/floraliamtl/

Laurie Anne Atelier: https://www.instagram.com/laurieanne_atelierfleur/

Nomade: https://www.instagram.com/nomade_fleuristerie/

Le «village-calendrier»

L'Atelier du coin de la rue et Des enfantillages proposent tous les deux un calendrier de l'avent à fabriquer soi-même. Le bricolage a une deuxième fonction: les maisonnettes forment un village de Noël, sous le sapin. Ingénieux!

L'Atelier du coin de la rue: https://www.instagram.com/latelierducoindelarue/

Des enfantillages: https://www.instagram.com/desenfantillages/