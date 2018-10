Tromper l'oeil avec talent selon Marie-France Kech

Ainsi, elle restaure, retouche ou reconstitue les plafonds travaillés des monuments historiques, les autels des églises et autres richesses du passé.

En déco, Mme Kech utilise les procédés anciens de façon plus artistique. «Quand j'ai commencé, les gens voulaient des finis bois ou marbre, mais les demandes ont changé et j'en suis arrivée au travail de la chaux. C'est une technique traditionnelle et écologique. La chaux est aussi antifongique, antistatique et imperméable; ce produit sain a suscité l'intérêt d'architectes qui ont une vision très moderne et naturelle», raconte l'artisane. Ces derniers ont aussi été séduits par l'atmosphère que cette peinture dégage. Comme la matière est microporeuse, qu'elle ne contient pas de film synthétique ni de pétrole, elle capture la lumière différemment, ce qui induit une chaleur et une vibration particulières. En fonction des produits choisis et des effets souhaités, le travail est exécuté à la brosse, à la spatule métallique, au pochoir... La gamme est très large et personnalisée.

Entre passé et avenir

Quand on pense peintre-décorateur, on a en tête la finesse du trait, la précision du pinceau, la créativité, mais on n'imagine pas nécessairement que l'ouvrage peut être très demandant physiquement. «Parfois, je travaille dans un contexte de chantier avec casque et bottes de sécurité sur des échafaudages. On peut oeuvrer sur de grands murs, dans des voûtes. C'est difficile quand on prend de l'âge. Je donne des cours au CMAQ [Conseil des métiers d'art du Québec], qui s'implique beaucoup pour faire reconnaître le travail des artisans du bâtiment, mais je voudrais aussi développer à titre privé des formations ouvertes à tous pour apprendre aux gens à faire de la peinture décorative», informe la créatrice.