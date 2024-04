(Beyrouth) Le Hezbollah libanais a dit mercredi avoir visé un poste de commandement militaire dans le nord d’Israël, qui a déploré 14 soldats blessés, « en riposte » à la mort de trois de ses combattants la veille dans des frappes israéliennes.

Agence France-Presse

En début de soirée, une source du mouvement islamiste libanais a indiqué à l’AFP qu’une frappe israélienne avait visé un entrepôt dans une zone résidentielle à Iaat, près de Baalbeck, blessant « légèrement » un passant.

L’Agence nationale d’information libanaise (Ani) a, elle, fait état de trois frappes de drone sur cette région, bastion du Hezbollah dans l’est du Liban.

Le dépôt en question contenait des légumes et des produits agricoles, selon un photographe de l’AFP sur place.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah mène des attaques quotidiennes contre Israël pour soutenir le mouvement islamiste palestinien, son allié.

L’armée israélienne riposte en bombardant de plus en plus en profondeur le territoire libanais et en menant des attaques ciblées contre des responsables du Hezbollah.

Israël a annoncé, pour la troisième journée consécutive, plusieurs blessés dans des attaques du Hezbollah.

Les échanges de tirs, qui se sont intensifiés entre Israël et le mouvement pro-iranien, interviennent dans un contexte régional extrêmement tendu après une attaque inédite de l’Iran contre Israël, qui dit vouloir riposter.

Les combattants du Hezbollah ont « mené une attaque complexe avec des missiles guidés et des drones explosifs contre le poste de commandement d’une compagnie de reconnaissance » de l’armée israélienne, a indiqué le parti pro-iranien dans un communiqué.

L’attaque est intervenue « en riposte à l’assassinat par l’ennemi de plusieurs résistants à Aïn Baal et Chehabiyé », dans le sud du Liban, la veille, précise-t-il.

Six soldats « grièvement » blessés

L’armée israélienne a déclaré qu’« un certain nombre de missiles antichars et de drones ont été identifiés alors qu’ils traversaient la frontière depuis le territoire libanais vers le village d’Arab al-Aramche dans le nord d’Israël », faisant état de 14 soldats blessés, dont six grièvement.

L’armée avait indiqué avoir bombardé le lieu d’où sont partis les tirs et un « complexe militaire » du Hezbollah à Aïta el-Chaab, dans le sud du Liban.

Mardi, Israël a affirmé que ses frappes dans le sud du Liban avaient tué deux commandants locaux du Hezbollah et un troisième membre du mouvement.

La formation libanaise, qui a indiqué que trois de ses membres avaient été tués, a lancé des salves de roquettes en représailles.

Peu avant, le Conseil régional de la Haute Galilée, dans le nord d’Israël, avait indiqué que trois personnes avaient été blessées lors d’une frappe de drones menée depuis le Liban.

En outre, l’armée israélienne avait annoncé lundi que quatre soldats avaient été blessés en territoire libanais après que le Hezbollah a affirmé avoir activé des charges explosives à leur passage.

Plus de six mois de violences transfrontalières ont fait 368 morts côté libanais, essentiellement des combattants du Hezbollah, mais également quelque 70 civils, selon un décompte de l’AFP.

Dans le nord d’Israël, dix soldats et huit civils ont été tués d’après l’armée. Des dizaines de milliers d’habitants ont dû fuir la zone de part et d’autre de la frontière.