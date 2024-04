Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah mène des attaques quotidiennes contre Israël pour soutenir son allié, le mouvement islamiste palestinien.

(Beyrouth) Le Hezbollah a annoncé mardi la mort de trois de ses membres dans des frappes israéliennes au Liban, d’où la puissante formation libanaise soutenue par l’Iran a lancé des attaques sur le nord d’Israël.

Agence France-Presse

Ces violences interviennent dans un contexte régional extrêmement tendu après une attaque inédite de l’Iran au cours du week-end à l’aide de drones et de missiles contre Israël, qui jure de riposter.

Un avion de l’armée israélienne a « éliminé Ismail Youssef Baz, le commandant du secteur côtier du Hezbollah », a annoncé l’armée israélienne dans un communiqué.

Selon une source proche du parti pro-iranien, l’homme a été tué dans une frappe sur le village de AÏn Baal, à une quinzaine de kilomètres de la frontière israélienne.

Baz a participé à « la planification des tirs de roquettes et de missiles antichars en direction d’Israël (…) », selon l’armée israélienne qui a indiqué avoir également visé d’autres cibles du Hezbollah dans le sud du Liban.

L’Agence nationale d’information (ANI) a pour sa part fait état d’un tué dans une frappe israélienne sur Aïn Baal et de morts, sans en préciser le nombre, dans un raid israélien qui a visé deux voitures dans la localité de Chehabiyé, distante d’une dizaine de kilomètres.

Le Hezbollah a annoncé la mort de Baz et de deux autres combattants dans des raids israéliens, sans autres précisions.

Le mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah, a de son côté annoncé la mort d’un de ses combattants dans la frappe sur Aïn Baal.

Drones explosifs

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah mène des attaques quotidiennes contre Israël pour soutenir son allié, le mouvement islamiste palestinien.

L’armée israélienne riposte en bombardant de plus en plus en profondeur le territoire libanais et en menant des attaques ciblées contre des responsables du Hezbollah.

La puissante formation a annoncé avoir lancé des salves de roquettes sur plusieurs bases militaires israéliennes en riposte aux frappes.

Le Hezbollah avait annoncé plus tôt avoir lancé « des drones suicide (..) sur Beit Hillel », dans le nord d’Israël, qui ont visé « les rampes de lancement du “Dôme de fer” et leur personnel », en référence au système de défense aérienne israélien.

L’armée israélienne a annoncé que « deux drones armés ayant franchi la frontière depuis le Liban ont explosé dans la zone de Beit Hillel ».

Le Conseil régional de la Haute Galilée a précisé que trois personnes avaient été blessées.

Lundi, l’armée israélienne avait annoncé que quatre soldats avaient été blessés en territoire libanais après que le Hezbollah a affirmé avoir fait exploser des bombes à leur passage.

Plus de six mois de violences ont fait 368 morts côté libanais, essentiellement des combattants du Hezbollah mais également quelque 70 civils, selon un décompte de l’AFP.

Dans le nord d’Israël, dix soldats et huit civils ont été tués d’après l’armée. Des dizaines de milliers d’habitants ont dû fuir la zone de part et d’autre de la frontière.