(Beyrouth) Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir tiré des roquettes sur le nord d’Israël, où les services de secours israéliens ont fait état d’un mort, en représailles à un bombardement imputé à l’armée israélienne qui a tué sept secouristes dans un village frontalier.

Christy-Belle GEHA Agence France-Presse

Depuis près de six mois, les violences sont quotidiennes entre l’armée israélienne et le Hezbollah qui affirme vouloir soutenir son allié palestinien, le Hamas, dans sa guerre avec Israël dans la bande de Gaza.

Le Hezbollah vise des positions militaires et des localités proches de la frontière, et Israël riposte en bombardant de plus en plus en profondeur le territoire libanais, menant des attaques ciblées contre des responsables du Hezbollah et du Hamas.

Mercredi matin, la formation islamiste libanaise a annoncé avoir lancé « des dizaines de roquettes sur Kyriat Shmona », dans le nord d’Israël, où un civil a été tué selon les secours israéliens.

D’après cette source israélienne, il s’agit d’« un ouvrier de 25 ans », non-résident de la ville, qui a été retrouvé dans les décombres d’une fabrique touchée par une frappe.

Le Hezbollah a annoncé avoir agi « en représailles » à la mort dans la nuit de sept « secouristes » dans une frappe israélienne à Habariyeh, un village près de la frontière avec Israël, et dénoncé un « massacre ».

Les frappes ont visé un centre d’urgence d’une association relevant de la Jamaa Islamiya, un groupe islamiste libanais proche du Hamas.

Un responsable de la Jamaa Islamiya avait déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat que les « sept secouristes » avaient été tués alors qu’ils se trouvaient dans ce centre de santé.

Plusieurs groupes au Liban gèrent des centres de santé et des opérations d’intervention d’urgence.

L’Agence nationale d’information libanaise (ANI, officielle) a confirmé que sept secouristes avaient été tués dans un « raid de l’aviation israélienne » qui a fait quatre blessés civils et détruit le centre.

Le ministère libanais de la Santé a dénoncé « cette nouvelle attaque israélienne sur un centre de santé », qui « contrevient aux Conventions de Genève » sur la protection des civils et des humanitaires.

« Complexe militaire »

L’armée israélienne a affirmé de son côté que ses « avions de chasse avaient visé un complexe militaire » où se trouvait « un important terroriste préparant des attaques contre le territoire israélien ».

Elle a affirmé que cet homme avait « été éliminé, ainsi que d’autres terroristes qui se trouvaient en sa compagnie ».

Mardi, deux personnes avaient été tuées sur des frappes contre des objectifs du Hezbollah dans la plaine de la Békaa (est), éloignée de la frontière.

La Jamaa Islamiya dispose d’un bras armé, les Forces Al-Fajr, qui a revendiqué des attaques contre Israël depuis le début des violences.

Le 24 mars, un responsable de ce groupe, Mohammad Assaf, avait échappé à une attaque de drone israélien qui le visait dans l’est du pays, selon une source de sécurité libanaise. Un civil syrien avait été tué dans cette frappe sur la Békaa, selon l’ANI.

Au moins 338 personnes ont été tuées au Liban – des combattants du Hezbollah pour la plupart, mais aussi au moins 57 civils – dans les affrontements avec Israël en près de six mois, selon un décompte de l’AFP.

Ces violences à la frontière ont également déplacé des milliers de personnes dans le sud du Liban, mais aussi dans le nord d’Israël, où selon l’armée, dix soldats et huit civils ont été tués.