Israël et le Hamas en guerre La famine est imminente ou même déjà en cours

La famine « est imminente », si elle n’est pas déjà installée à Gaza, où la situation est déjà plus catastrophique qu’au Soudan, en Somalie et en Afghanistan, selon l’Organisation des Nations unies. Au moins 1,1 million de personnes se trouvent présentement « au stade le plus élevé de la faim ».