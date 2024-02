(Jérusalem) Le parlement israélien a massivement voté mercredi une résolution proposée par le premier ministre Benyamin Nétanyahou contre toute « reconnaissance unilatérale d’un État palestinien », qui reviendrait selon le texte à récompenser le « terrorisme sans précédent » du Hamas.

Agence France-Presse

Ce vote intervient quelques jours après que le Washington Post a indiqué que les États-Unis et plusieurs pays arabes alliés travaillaient à un plan global destiné à établir une paix israélo-palestinienne durable après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas, et prévoyant notamment un calendrier pour l’établissement à terme d’un État palestinien.

« Ce vote historique souligne notre détermination collective », s’est félicité M. Nétanyahou sur X, ajoutant : « Nous ne récompenserons pas le terrorisme par une reconnaissance unilatérale en réponse au massacre du 7 octobre, pas plus que nous n’acceptons des solutions imposées ».

La résolution, adoptée par 99 des 120 députés, souligne qu’« Israël rejette catégoriquement les diktats internationaux concernant un règlement permanent avec les Palestiniens » et que ce règlement ne pourra se faire que « par le biais de négociations directes entre les parties, et sans conditions préalables ».

Elle ajoute qu’« Israël continuera de s’opposer à la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien » car « une telle déclaration à la suite du massacre du 7 octobre donnerait une énorme récompense à un terrorisme sans précédent et empêcherait tout futur accord de paix ».

La guerre a été déclenchée par l’attaque le 7 octobre dans le sud d’Israël de commandos du Hamas venus de la bande de Gaza qui a entraîné la mort de plus de 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Israël a en représailles lancé une offensive dans la bande de Gaza qui a jusqu’ici fait 29 313 morts, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Selon le Washington Post, le plan sur lequel travaillent l’administration Biden et plusieurs pays arabes alliés des États-Unis prévoirait un cessez-le-feu « d’une durée prévue d’au moins six semaines », la libération des otages israéliens retenus depuis le 7 octobre à Gaza, ainsi qu’un calendrier pour l’établissement à terme d’un État palestinien.

Le journal cite des responsables américains et arabes qui espèrent un accord avant le 10 mars, date vers laquelle débutera le ramadan.