Après avoir été victime de l’attaque la plus meurtrière à survenir sur son territoire, Israël a officiellement déclaré la guerre au mouvement islamiste palestinien du Hamas dimanche, un conflit qui s’annonce « long et difficile », a prévenu le premier ministre Benyamin Nétanyahou. L’implication possible de l’Iran dans cette offensive inédite et aux détails troublants lancée à partir de Gaza fait craindre un élargissement du conflit.

Un assaut terrestre contre Gaza ?

Dimanche, les forces israéliennes indiquaient être toujours en train de combattre le Hamas à de nombreux endroits, dont quatre kibboutz situés non loin de la bande de Gaza, tandis que planait la possibilité d’une attaque terrestre de l’enclave où s’entassent 2,3 millions de Palestiniens. Le professeur émérite du département d’histoire de l’Université de Montréal, Yakov M. Rabkin, s’attend à ce qu’une telle attaque, fort probable, selon lui, ait des conséquences dévastatrices. « Mais je ne sais pas ce que ça va donner à moyen terme, parce que la bande de Gaza a déjà subi plusieurs attaques aériennes très meurtrières et ça n’a rien résolu », a-t-il déclaré en entrevue avec La Presse. Entre-temps, le nombre de décès liés au conflit a continué d’augmenter dimanche, atteignant 400 morts dans la bande de Gaza et plus de 700 en Israël – dont au moins 260 dans une fête –, selon les derniers bilans officiels, en plus de milliers de blessés.

L’Iran possiblement impliqué

Des responsables iraniens ont contribué à la planification de l’attaque-surprise du Hamas samedi jusqu’à en donner le feu vert lors d’une rencontre secrète à Beyrouth, au Liban, lundi dernier. C’est du moins ce qu’ont affirmé des membres importants du Hamas et du Hezbollah, deux groupes de combattants soutenus par l’Iran, au Wall Street Journal. Si la contribution de l’Iran à cette attaque contre Israël venait à être confirmée officiellement, il pourrait s’agir d’un pas de plus vers un affrontement direct entre ces deux puissances du Moyen-Orient. Les autorités américaines, y compris le secrétaire d’État, Antony Blinken, ont toutefois affirmé qu’elles n’avaient pas vu de preuves de l’implication de Téhéran. Des responsables européens et syriens ont confirmé au Wall Street Journal la version du Hamas et du Hezbollah.

Le Hamas a dupé Israël

Toute une campagne d’information a été mise en branle par le Hamas afin de faire croire à Israël qu’il se concentrait sur l’économie de Gaza et cherchait à éviter un affrontement, selon plusieurs sources consultées par l’agence Reuters. Alors qu’Israël se concentrait à offrir une aide économique aux résidents de Gaza ces dernières années, des combattants du Hamas se préparaient au combat, parfois à la vue de tous, toujours d’après les mêmes sources. Un des éléments les plus frappants de ces préparatifs est la construction par le Hamas d’une fausse colonie israélienne à Gaza que des combattants s’exerçaient à prendre d’assaut, selon ce qu’a déclaré une source proche du mouvement islamiste, en ajoutant que des vidéos de ces manœuvres avaient même été filmés.

Un Canadien tué

Affaires mondiales Canada a appris la mort d’un Canadien à la suite de l’attaque du Hamas en Israël, tandis que deux autres Canadiens sont actuellement portés disparus. « Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer ces informations et en recueillir d’autres », a précisé le Ministère par courriel. À l’heure actuelle, 1419 Canadiens sont inscrits au service d’enregistrement des Canadiens à l’étranger dans l’État d’Israël, et 492 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Puisque l’inscription à ce service est volontaire, « il ne s’agit pas d’un tableau complet des Canadiens à l’étranger », précise le Ministère. Tout le personnel canadien à l’ambassade du Canada à Tel-Aviv ainsi que le personnel canadien à Ramallah sont sains et saufs, a confirmé le Ministère.

Les États-Unis envoient du soutien militaire à Israël

Les États-Unis ont apporté dimanche leur soutien militaire à Israël en envoyant de nouvelles munitions. Lors d’un appel avec le premier ministre israélien, Joe Biden a annoncé qu’« une aide supplémentaire pour les forces armées israéliennes est désormais en route pour Israël, et que davantage va suivre dans les prochains jours ». « Plusieurs » citoyens américains ont péri lors de l’attaque du Hamas samedi, a confirmé la Maison-Blanche, dimanche soir, sans en préciser le nombre exact. L’ambassadeur israélien aux États-Unis, Michael Herzog, a également mentionné la présence de citoyens américains parmi les personnes enlevées en Israël par des combattants du Hamas de la bande de Gaza. Au Conseil de sécurité de l’ONU, plusieurs membres ont condamné dimanche l’offensive du Hamas contre Israël, mais les États-Unis ont regretté l’absence d’unanimité lors de cette réunion d’urgence à huis clos. Selon des diplomates américains, certains membres espèrent un texte allant au-delà d’une condamnation du Hamas uniquement.

Avec la BBC, l’Agence France-Presse et l’Associated Press