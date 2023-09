Des heurts ont opposé plus tôt samedi des manifestants palestiniens aux forces israéliennes stationnées en territoire israélien de l’autre côté de la barrière de sécurité.

(Gaza) L’armée israélienne a mené samedi une frappe avec un drone dans la bande de Gaza après des violences à la frontière lors desquelles trois Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, selon un communiqué militaire et des sources palestiniennes.

Agence France-Presse

La frappe, menée en début de soirée, survient sur fond de violences quasi quotidiennes depuis le 13 septembre entre manifestants palestiniens et forces israéliennes de part et d’autre de la barrière de séparation entre Israël et le territoire palestinien de Gaza contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, bête noire d’Israël.

« Un drone a ciblé un poste militaire appartenant à l’organisation terroriste Hamas, à proximité de la zone où se déroulait une violente émeute au cours de laquelle des coups de feu ont été tirés en direction des soldats, près de la frontière », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Une source de sécurité palestinienne a déclaré « qu’un appareil israélien avait ciblé un site de surveillance appartenant au Hamas à l’est de la ville de Gaza », sans faire état de victimes.

Plus tôt dans la journée, des heurts ont opposé des manifestants palestiniens aux forces israéliennes stationnées en territoire israélien de l’autre côté de la barrière de sécurité, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les manifestants ont incendié des pneus et jeté des pierres en direction des soldats. Selon le ministère de la Santé à Gaza, trois Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens.

Depuis le 13 septembre, six Palestiniens ont été tués et près de 100 blessés lors des violences à la frontière, selon un bilan établi par l’AFP sur la base des chiffres fournis par le ministère de la Santé à Gaza.

Israël impose un blocus à la bande de Gaza, territoire palestinien pauvre et exigu, depuis plus de 15 ans.

Ces dernières années, de nombreuses guerres ont opposé des combattants palestiniens de Gaza aux forces israéliennes.