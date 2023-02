Le président chinois Xi Jinping et son homologue iranien Ebrahim Raïssi, à Pékin le 14 février 2023.

PHOTO YAN YAN, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d’État en Iran, a annoncé jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères à l’issue d’une visite à Pékin du président iranien Ebrahim Raïssi.

Agence France-Presse

M. Xi « a accepté avec plaisir l’invitation » par son homologue à réaliser cette visite, selon un communiqué conjoint publié par le ministère qui n’a pas précisé de date.

La dernière visite d’État en Iran du président chinois remonte à janvier 2016.

L’annonce survient au troisième et dernier jour d’une visite d’État de M. Raïssi, la première d’un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans.

Partenaires politiques et économiques, les deux pays font face aux pressions occidentales, notamment en raison de leurs positions vis-à-vis de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’Iran fait déjà l’objet de sanctions américaines en raison de son programme nucléaire.

Dans le communiqué jeudi, les deux pays appellent à la levée des sanctions américaines et à appliquer l’accord sur le nucléaire signé en 2015, blâmant « le retrait unilatéral des États-Unis » en 2018 comme étant responsable des tensions actuelles.

Les efforts pour réactiver cet accord sont au point mort depuis des mois, les États-Unis et Israël continuant d’accuser l’Iran de chercher à se doter d’armes nucléaires, ce que dément Téhéran.

« Les deux parties ont souligné que lever les sanctions et garantir les dividendes économiques de l’Iran sont un pan important de cet accord », indique le communiqué conjoint de la Chine et de l’Iran.

« Toutes les sanctions devraient être pleinement abolies, de manière vérifiable, afin de promouvoir l’application pleine et effective de l’accord », ajoute-t-il.

L’Iran est l’un des derniers grands pays à offrir un soutien à la Russie, dont l’isolement diplomatique est croissant depuis le début de l’intervention militaire russe fin février 2022.

Les pays occidentaux accusent notamment la République islamique de fournir à Moscou des drones militaires armés utilisés contre l’Ukraine, ce que Téhéran dément.

Mardi, le président Xi Jinping a loué la « solidarité » Chine-Iran, déclarant que « face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde, de l’époque et de l’histoire, la Chine et l’Iran se soutiennent mutuellement, affichent leur solidarité et leur coopération ».

Pékin avait signé en 2021 un vaste accord stratégique sur 25 ans avec Téhéran. Ce grand partenariat couvre des domaines aussi variés que l’énergie, la sécurité, les infrastructures et les communications.