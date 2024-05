(Genève) La situation alimentaire s’améliore légèrement à Gaza mais le risque de famine demeure, a estimé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui se prépare en cas d’offensive sur Rafah.

Agence France-Presse

« Il y a un peu plus de nourriture, une nourriture plus variée […], les gens nous le disent aussi », a déclaré le Dr Rik Peeperkorn, le représentant de l’OMS dans les territoires palestiniens, au cours d’un point de presse à Genève par liaison vidéo de Jérusalem.

« Ce que j’ai observé au fil du temps, c’est qu’il y a certainement plus d’aliments de base, plus de blé, mais aussi un peu plus d’aliments diversifiés sur les marchés, pas seulement dans le sud mais aussi dans le nord » de la bande de Gaza, a-t-il ajouté, affirmant que « la situation alimentaire s’est un peu améliorée » bien que la menace de famine n’ait « absolument pas » disparu.

S’exprimant de Gaza, le Dr Ahmed Dahir, de l’OMS également, a fait le même constat.

Auparavant, a-t-il raconté, les Gazaouis se jetaient par « milliers » sur les camions de l’OMS qui se rendaient dans le nord de leur territoire, dans l’espoir d’y trouver de la nourriture. « Cela a changé au cours des dernières semaines », a-t-il dit.

Le gouvernement israélien a régulièrement accusé les ONG et l’ONU de ne pas distribuer l’aide assez rapidement mais celles-ci ont mis en cause les restrictions et les inspections imposées par Israël.

PHOTO RAMADAN ABED, REUTERS Des Palestiniens se rassemblent pour recevoir des repas préparés par World Central Kitchen, à Deir al-Balah.

Le Dr Dahir a souligné que la situation alimentaire restait « fragile » dans la bande de Gaza, où la production locale a été complètement détruite. Et la population manque d’espèces pour payer la nourriture, notent les humanitaires.

L’aide internationale, strictement contrôlée par les autorités israéliennes, arrive au compte-gouttes, principalement d’Égypte via Rafah, mais reste très insuffisante face aux immenses besoins des 2,4 millions de Gazaouis.

« Coup dur »

Le 1er mai, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, s’était félicité des progrès dans l’acheminement de l’aide dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre à la suite de l’attaque du 7 octobre du mouvement islamiste palestinien Hamas mais avait appelé Israël à faire plus, après une visite à Kerem Shalom, un point de passage de l’aide à partir d’Israël.

Kerem Shalom a été rouvert en décembre après des pressions américaines pour faire revenir Israël sur sa décision initiale de bloquer toute aide à la bande de Gaza.

À la suite des demandes insistantes du président américain Joe Biden, Israël a en outre ouvert fin avril le passage d’Erez, donnant accès au nord de ce territoire assiégé à l’aide en provenance de Jordanie.

Israël s’étant préparé à une offensive d’ampleur sur Rafah, un refuge désormais pour 1,2 million de Palestiniens à la lisière sud de la bande de Gaza, l’OMS craint une fermeture du point de passage s’y trouvant.

Car « presque toutes les fournitures médicales passent par le point de passage de Rafah », a expliqué le Dr Peeperkorn, disant par ailleurs que l’OMS et ses partenaires préparent des « plans d’urgence » pour s’assurer que le système de santé soit prêt à faire face aux besoins en cas d’offensive.

Mais malgré ces préparatifs, les humanitaires craignent des conséquences désastreuses. Le porte-parole du Bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Jens Laerke, a expliqué pendant le point de presse que les Nations unies avaient prévenu il y a longtemps qu’une offensive à Rafah « pourrait conduire à un massacre ».

Ce serait aussi « un coup dur pour les opérations humanitaires dans l’ensemble de la bande de Gaza », car Rafah – point de passage et lieu de stockage de l’aide – « est au cœur des opérations humanitaires », a-t-il averti.