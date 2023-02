Séisme en Turquie et en Syrie

Course contre la montre pour sauver des vies

Le froid et la nuit ont compliqué les recherches dans l’espoir de retrouver des survivants d’un des pires tremblements de terre de l’histoire de la Turquie, qui a dévasté une douzaine de villes dans le sud du pays et le nord de la Syrie tôt lundi matin. Et le bilan continue de s’alourdir d’heure en heure : plus de 4300 morts et 18 000 blessés, au moment de publier.